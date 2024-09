Barato espera que Ribera vaya "lo más lejos que pueda" para tomar decisiones sobre el sector agrario y ganadero

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha expresado su deseo de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, propuesta por España como candidata a comisaria europea vaya "lo más lejos que pueda" tomar decisiones sobre el sector agrario y ganadero donde "no ha hecho nada bueno".

"A mí me preocuparía mucho que esta señora tuviera responsabilidad sobre la agricultura europea", ha sentenciado Barato a preguntas de los periodistas este viernes en Valladolid sobre la cartera que podría ocupar Ribera en el nuevo Ejecutivo de Ursula von der Leyen.

Barato ha aclarado que, a día de hoy, no está claro qué puesto ocupará Teresa Ribera pero ha insistido en la necesidad de que no tenga responsabilidades sobre el sector primario. "Desde luego, de lo que vaya, yo pediría que fuera lo más lejos que pueda para tomar decisiones sobre el sector agrario y ganadero porque de lo que hemos visto hasta aquí no hay nada bueno", ha manifestado en concreto.

El presidente nacional de Asaja se ha referido en concreto a asuntos como el lobo, el agua o las medidas sobre los ecorregímenes como ejemplo del "peligro muy grande" que, a su juicio, tiene Ribera para tomar decisiones sobre el sector agroganadero.

En este sentido, ha apelado a otras posibles carteras, como vicepresidencias o relacionadas con "políticas regionales y otras historias", para rechazar que se pueda ocupar del sector primario.

Por otro lado, Barato ha vuelto a reclamar control y aranceles para las importaciones de Ucrania con una petición expresa a Europa para que "defienda a los suyos". El presidente nacional de Asaja ha mostrado "mucha preocupación en el futuro con la petición de Ucrania para entrar en la Unión Europea" y ha recordado al respecto que la media española está en 24 hectáreas de propiedad o de trabajo cuando en Ucrania tienen entre 15.000, 20.000, 30.000 y 40.000 hectáreas.

Asimismo, ha considerado "muy importante" trabajar en el futuro en materia de agua, en los seguros agrarios y en el relevo generacional. "Se habla mucho de los jóvenes, pero aquí hay que poner pie en pared. Tienen que tener más tiempo, tienen que tener más presupuesto y tienen que tener también derecho a equivocarse y a levantarse de nuevo. No vale que las incorporaciones que se hicieron, todavía no se han pagado en ninguna Comunidad Autónoma", ha sentenciado.

Pedro Barato ha realizado estas declaraciones con motivo de su participación de la Asamblea General Ordinaria de Asaja en Valladolid donde ha respaldado al actual presidente, Juan Ramón Alonso, y a todo el equipo por el "duro trabajo" que han desarrollado en los últimos años y que ha permitido sanear las cuentas de la organización provincial y concluir todos los procesos judiciales en los que estaba inmersa.

"Lo que era imposible es posible, es real", ha constatado Barato, en sintonía con el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, que ha dado las gracias y la enhorabuena "de manera unánime, sincera y con contundencia" a la Dirección Provincial tras conseguir "superar con la mejor nota" y "con sobresaliente" la "difícil" situación con la que iniciaron el mandato.

Alonso ha asegurado a este respecto que la situación actual de Asaja en Valladolid es la de una organización saneada que tiene sus cuentas "en positivo" y ha hecho especial hincapié en que ha "finiquitado" los procesos judiciales. "La organización está funcionando a velocidad de crucero", ha aseverado al respecto el presidente provincial de Asaja que ha llamado a la afiliación en un sector "que necesita relevo".