Barcones: "Soy una feminista...y si alguien quiere retroceder en derechos adquiridos por la mujer, me va a encontrar"

Lanza así dicha advertencia al Ejecutivo PP-VOX, del que espera también que haga los deberes en la gestión de los fondos europeos

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

"¡Soy una feminista, una activista por la lucha de la igualdad....y por eso voy a ser absolutamente firme en que no se dé ni un solo paso atrás en los derechos que tanto ha costado conseguir. Si alguien lo pretende, me va a encontrar!", es la advertencia, sin matices, que la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha dirigido al nuevo Ejecutivo regional integrado por el PP y VOX.

El 'mensaje para navegantes' lo ha lanzado Barcones durante las 'Conversaciones políticas de El Mundo Diario de Castilla y León' celebradas esta mañana en el Hotel AC-Santana, en Valladolid, acto en que ha estado acompañada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y distintas autoridades políticas, civiles y militares.

Durante casi dos horas de acto, abierto por el director del citado medio, Pablo Lago, al que luego ha seguido el propio ministro en su tarea de ensalzar la trayectoria de política de Barcones y sus grandes valores como servidora pública, la aludida ha ido repasando los distintos temas de actualidad, con especial atención al recién constituido nuevo bipartito en Castilla y León de PP y VOX, al que ha asegurado que contará con su leal colaboración en un único objetivo, "los ciudadanos de la Comunidad".

Sin embargo, la delegada, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha sido categórica al apuntar que será "absolutamente implacable" y no dará "un solo paso atrás" ante un supuesto intento del tándem Fernández Mañueco-García-Gallardo de restringir derechos y libertades que tanto ha costado conseguir a lo largo de años.

"No lo voy a consentir, no lo voy a permitir. El que tenga la más mínima tentación, me va a encontrar, me va a tener enfrente", ha insistido la delegada, quien también ha aprovechado para confesar su temor cuando en la sesión de investidura escuchó al vicepresidente, Juan García-Gallardo, poner en solfa el título octavo de la Constitución, el Estado de las Autonomías.

"Dijo que quería desmontar la Constitución, algo que me parece una incoherencia absoluta y algo aterrador", ha censurado la delegada, que ha vuelto al terreno de las advertencias en el supuesto de que el aludido y su equipo intenten restar el más mínimo derecho y libertad de las mujeres por el simple hecho de serlo, como la protección a través del sistema Viogen que hoy tiene protegidas en la Comunidad a un total de 1.700 víctimas de la violencia de género.

En su análisis de otros temas de actualidad, de especial repercusión en Castilla y León, Barcones también ha centrado buena parte de su alocución en el fenómeno de la pérdida de población, capítulo en el que ha lamentado que a la Agenda Contra la Despoblación "se le haya dado santa sepultura" y la Junta, como únicas herramientas, haya optado por el cierre de consultorios", sin olvidar tampoco que en los últimos once años la Comunidad haya perdido un total de 10.000 explotaciones agrarias.

"DE LAS MUSAS AL TEATRO"

A este respecto, la a su vez vicesecretaria del PSCyL ha recordado los 35 años de gobiernos del PP que no han evitado que Castilla y León "siga desangrándose" y por eso considera urgente "pasar de las musas al teatro" para tomar de verdad medidas entre todas las administraciones, a partir de una "política de Estado", a fin de aprovechar una tierra "llena de oportunidades que lo único que necesita es inversiones", entre ellas las que vía Europa llegarán en los próximos siete años y que suponen las mismas recibidas en los últimos 34 años.

Precisamente, los fondos europeos han sido otro de los caballos de batalla en las críticas de la delegada frente a la gestión de los mismos por parte de la Junta, tras recordar que de los 878 millones del plan de recuperación, 440 ya han sido ejecutados por el Gobierno central y, en cambio, la Administración regional solo ha activado 300.

"Me preocupa que estemos esperando hasta el último día y no lo hagamos de manera ordenada", ha reconocido.

La delegada, en cuanto a las numerosas infraestructuras que precisa la Comunidad para su desarrollo y vertebración, confía en que la Autovía del Duero "se encuentra cada vez más cerca" y reciba un nuevo impulso con la licitación de nuevos tramos, a lo que ha sumado los 1.100 millones de euros invertidos por el Gobierno que han permitido conectar a internet un total de 5.000 núcleos de población, frente a los 11 millones del anterior ejecutivo que beneficiaron tan sólo a 200 núcleos en Castilla y León.

"La idea es que en 2025 esté acabada toda la infraestructura", se ha felicitado la delegada, que tampoco ha olvidado el esfuerzo que el Gobierno ha realizado para evitar el cierre de cuarteles de la Guardia Civil, con 58 millones este año en inversiones, y el incremento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se han visto aumentadas en 500 nuevos efectivos, hasta sumar en la actualidad unos 10.000.

"LA CHICA DE BERLANGA DE DUERO"

Con carácter previo, tanto el director de El Mundo Diario de Castilla y León, Pablo Lago, como el ministro del Interior han ensalzado a Barcones como persona y dirigente.

El primero de ellos ha presentado como "la chica de Berlanga de Duero, la hija de Paco el carpintero, la esposa de un militar", mientras que el segundo, en una intervención más extensa, ha alabado la vocación de servicio público de la delegada y su perfil "como mejor ejemplo de la política como la mejor arma para transformar la sociedad".

Su conocimiento a la perfección del funcionamiento del estado autonómico, obtenido a través de sus distintos cargos en los ámbitos local, autonómico y central, ha hecho también que su caso sea "inédito en la política española", en referencia a que es la única que ha sido elegida por el Ejecutivo central para el mismo cargo en distintas ocasiones, a la vez que el ministro ha subrayado el "inquebrantable compromiso" de Barcones con la igualdad, el diálogo y el consenso.

"Virginia cree en esta tierra, en el potencial de sus gentes y está convencida de que cualquier adversidad se puede afrontar desde la unión de todos. Podemos y debemos sin dejar a nadie atrás", ha concluido.