Belén Rosado, exprocuradora de Cs, nueva portavoz de 'Nueve Castilla y León' en Ávila

ÁVILA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exprocuradora de Cs Belén Rosado Diago será la portavoz del partido Nueve Castilla y León, impulsado y presidido por Silvia Clemente, en Ávila, donde ha sido presentada este miércoles arropada por la portavoz de Salamanca, Chabela de la Torre, y el portavoz en Zamora, Daniel Andrino.

Durante su intervención, la exconsejera y expresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha asegurado, tras llevar meses recorriendo la Comunidad, que Castilla y León "necesita un cambio urgente" porque "vive una situación grave, con pueblos vacíos y jóvenes que también abandonan las ciudades", por lo que ha reclamado "una estrategia real contra la despoblación y el abandono".

Asimismo, Clemente ha defendido que el proyecto que lidera "es el que mejor representa la pasión, la ilusión y el compromiso de quienes quieren sacar a Castilla y León del olvido".

Por su parte, la nueva portavoz en Ávila ha explicado los motivos de su incorporación a Nueve Castilla y León y ha reivindicado "un cambio profundo para la provincia" ya que, como ha apuntado, "Ávila sufre una despoblación dramática, con el 80 por ciento de sus pueblos perdiendo habitantes, y un envejecimiento que amenaza el futuro".

Asimismo, Rosado ha denunciado también "la falta de políticas de prevención frente a los incendios forestales, la precariedad en la sanidad y las carencias educativas y de empleo".

Igualmente, Rosado Diago ha indicado que Ávila está"a una hora de Madrid, y es un paraíso natural" pero "sin embargo, no se genera empleo", por lo que para la nueva portavoz de Nueve Castilla y León "algo se está haciendo mal".

Asimismo, ha criticado la ausencia del AVE en la provincia y el mantenimiento del peaje de la autopista, "que lastra" el desarrollo de Ávila.