Bendodo defiende a Mazón y su gestión de la Dana y recuerda que ha pedido perdón mientras otros no han dicho "ni pío"

Bendodo (D) junto a la alcaldesa de Burgos y el presidente de la Diputación de Burgoss y secretario del PP de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario del PP, Elías Bendodo, ha defendido la gestión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, durante la Dana, de la que mañana se cumple un año, y ha asegurado, que está "comprometido en liderar "la recuperación de Valencia, un año después de la tragedia.

Bendodo, que ha ofrecido una rueda de prensa en Burgos, ha recordado que Carlos Mazón "adquirió un compromiso", no solo con el PP, sino con la "sociedad valenciana", y que es "liderar" la recuperación de las zonas que se vieron afectadas por la Dana.

Asimismo, el 'popular' ha recordado que Carlos Mazóne asumió el mando, "pidió disculpas y hubo dimisiones" por lo que para Elías Bendodo "lo importante es ponerse al frente de la recuperación" porque lo "urgente" es trabajar por recuperar la normalidad en cada uno de los municipios afectados.

Así, el vicesecretario general del PP ha ha expresado que "la política es asumir responsabilidades" y reconocer los errores, que a juicio de Bendodo, Mazón ya ha hecho, frente a quien se sitúa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quien no ha cumplido con todo eso".

Al respecto, Bendodo ha volcado toda la responsabilidad en el presidente Sánchez, en la delegada del Gobierno y en los órganos dependientes, como la Confederación Hidrográfica del Júcar; y ha subrayado que en todos estos órganos "nadie asume responsabilidades".

Elías Bendondo se ha referido a una frase que pronunció Pedro Sánchez y que considera que "le acompañara toda la vida", más allá de su mandato como presidente y que ha calificado de "indecente. Se refiere a cuando el presidente compareció en Moncloa tras la reunión del Comité de Crisis y afirmó: El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida".

Por ello, el responsable del PP ha insistido en que Carlos Mazón ha dado "muchas explicaciones" mientras que otros "no han dicho ni pío", al tiempo que ha afeado a Pedro Sánchez, que no se haya acercado todavía a Valencia, porque la última vez que estuvo "salió escaldado" en Paiporta.