Bendodo pide a Sánchez que aproveche el Congreso para irse tras "la semana grande de la corrupción"

Pide al PSOE que deje el Gobierno y ve a sus dirigentes como "mentirosos compulsivos"

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, ha tildado el Congreso Federal del PSOE como el de la "purga", ya que, como ha defendido, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, "pasará el cuchillo por quien discrepe", y sitúa el cónclave, en el que cree que el presidente debería aprovechar para "irse", como el fin de "la semana grande de la corrupción" del PSOE.

En Valladolid, donde ha participado en un acto previo a la XXVII Intermunicipal del PP, Bendodo se ha referido a la situación que viven los socialistas acotados por la "corrupción" y que, a su juicio, vivirá su punto "álgido" en el Congreso de Sevilla, algo que ha contrapuesto con los intereses del PP que, como ha defendido, mantiene su trabajo centrado en los "problemas de los españoles", algo que se plasma en la celebración de este encuentro en la capital vallisoletana en el que los alcaldes serán el centro de todas las políticas.

"El PSOE está inmerso en su semana de la corrupción, tu no puedes gobernar cuando no puedes gobernar tu partido y no das solución a tus problemas internos", ha criticado el líder socialista, quien ha tildado a los socialistas de "mentirosos compulsivos".

"No vale su palabra, han mentido sin pestañear", ha señalado, un punto en el que se ha referido a la fotografía de Pedo Sánchez con Víctor Aldama cuando el presidente había reconocido que no le conocía. "Llegará el día que diga que la foto es un bulo y la hizo la Inteligencia Artificial", ha relatado.