Biblio CyL Digital ofrece este verano lecturas ligeras, audiolibros y recursos digitales

Biblio CyL Digital propone una campaña de verano con lecturas ligeras, audiolibros y recursos digitales - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca de libros electrónicos y recursos sobre competencias digitales de la Junta de Castilla y León, Biblio CyL Digital, ha puesto en marcha la campaña 'Biblioteca de verano: siempre contigo', una iniciativa que ofrece durante estos meses una selección de lecturas ligeras, audiolibros y recursos prácticos.

Durante el mes de agosto, la campaña propone aprovechar el periodo vacacional para descubrir nuevos recursos relacionados con el bienestar digital, aprender contenidos diferentes y sacar partido a la biblioteca desde cualquier lugar.

Según datos facilitados por la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, la plataforma, impulsada por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, cuenta desde su puesta en marcha con más de 9.800 usuarios, que han realizado más de 24.000 préstamos y han dedicado cerca de 130.000 horas de aprendizaje.

Biblio CyL Digital permite acceder de forma gratuita a contenidos relacionados con las nuevas tecnologías y las competencias digitales, con un catálogo que incluye libros, audiolibros, vídeos, podcasts y píldoras formativas sobre materias como inteligencia artificial, programación, ofimática y productividad.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y está disponible tanto en su versión web (biblio.cyldigital.es) como en su aplicación móvil, para que cada persona pueda acceder de forma sencilla a todos los contenidos.