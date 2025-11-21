Blanco critica a PSOE y Vox por no permitir que siguieran adelante las inversiones en igualdad de los presupuestos

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante su intervención - JCYL

ZAMORA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha criticado a PSOE y Vox por "no permitir" que siguieran adelante las inversiones en igualdad previstas en el proyecto de Presupuestos para 2026, frenado por la oposición tras prosperar por primera vez unas enmiendas a la totalidad.

Blanco se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios en el marco de su participación en el I Congreso Regional 'Violencia de género: prevenir, intervenir y restaurar' celebrado este viernes en Zamora.

En el contexto de este evento celebrado en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, Blanco ha subrayado que el proyecto para el próximo ejercicio multiplicaba por dos las inversiones previstas en el ámbito de la lucha contra la violencia machista y ha lamentado que las partidas no siguieran adelante.

"Esa es la realidad a día de hoy", ha advertido la vicepresidenta, quien ha apuntado que la Administración autonómica apuesta por incrementar los recursos, programas y herramientas para reforzar el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad.

También ha resaltado, en particular, el servicio de apoyo psicológico que se presta en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León.

En ese sentido, ha felicitado al colegio por reunir a grandes expertos de distintas áreas y disciplinas en la lucha contra la violencia machista, y ha añadido que la psicología tiene mucho que aportar en la erradicación de esta "lacra".