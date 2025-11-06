Blanco destaca el "atractivo" de CyL para la inversión empresarial al ofrecer "certidumbre y estabilidad"

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado que Castilla y León es una Comunidad Autónoma "atractiva" para la inversión empresarial que, además, ofrece "certidumbre y estabilidad" como factores clave para generar más actividad económica y empleo.

Lo ha hecho en el marco de la clausura de la gala de entrega de los XIX Premios Castilla y León Económica en Valladolid, donde ha agradecido a los premiados su aportación desde el trabajo cotidiano y ha resaltado que estos galardones suponen un reconocimiento público a la "inestimable contribución" del tejido empresarial de Castilla y León en la creación de riqueza y empleo.

En su intervención, la vicepresidenta ha recordado que Castilla y León es, por su situación, comunicaciones, diversificación sectorial, sistema educativo, proyección exterior y calidad de vida, una Comunidad "atractiva" y ha señalado que los premiados son el "auténtico motor" de la Comunidad al generar empleo y oportunidades en un territorio tan "extenso".

En este marco, ha destacado que la Administración autonómico apoya al sector con medidas que les permitan generar esas oportunidades porque "solo de la mano de las empresas, de las pymes y de los autónomos puede avanzar la Comunidad".

"Lo hemos demostrado durante estos años y ahí están los datos que nos avalan", ha subrayado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, un punto en el que se ha referido al crecimiento del PIB del 3,5 por ciento este último año, muy por encima de la media nacional y de la europea.

Por último, ha hecho referencia a la tramitación del proyecto de Presupuestos para 2026, que cuenta con más de 15.700 millones de euros, unas cuentas de "futuro para ayudar a las empresas, para generar oportunidades y que apuestan por los autónomos".