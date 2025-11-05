Blanco incide en que se ha reforzado el personal en el Zambrana y que los incidentes son "similares" a otros años

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha insistido en que el Centro de Menores Zambrana, en Valladolid, ha visto "reforzada" la plantilla desde la llegada de la nueva empresa --Meridianos-- a su gestión y que los incidentes que se están produciendo son "similares a otros años".

Minutos antes de inaugurar la jornada sociosanitaria Senda Castilla y León 'Miradas de la soledad' que se celebra en Valladolid, la también vicepresidenta de la Junta ha subrayado que se ha reforzado el personal que, en la actualidad, está "muy por encima de lo que se marcaba en el pliego", además de ampliar formación y medidas de seguridad. "Los incidentes que existen en el centro son similares a los que ha habido otros años, otras situaciones", ha abundado.

En concreto, se ha referido al incidente del pasado 26 de octubre que denunciaron los sindicatos para aclarar que se produjo una "discusión" entre un interno y un trabajador y que éste dio un portazo y la astilla que saltó de la puerta lesionó al formador. "Los incidentes no son en un número elevado y desde luego nosotros trabajamos siempre para implementar más medidas de seguridad", ha añadido.

Blanco ha citado la puesta en marcha de cámaras de seguridad, más personal de refuerzo, retenes para cubrir bajas... "Ahora mismo, entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se están negociando los calendarios para el próximo año en este sentido", ha finalizado.