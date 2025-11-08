Blanco subraya la ambición de la Junta de "colocar" a CyL como una de las "tres mejores autonomías de España"

La presidenta de Nuevas Generaciones, Andrea Ballesteros, y la coordinadora autonómica de Acción Política del Partido Popular de Castilla y León, Isabel Blanco - EUROPA PRESS

ZAMORA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Acción Política del Partido Popular de Castilla y León, Isabel Blanco, ha subrayado en Zamora en la ambición de la Junta de colocar a la autonomía como "una de las tres mejores del país" en todos los indicadores.

La también vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, presente este sábado en Zamora para participar en un encuentro de representantes provinciales de Nuevas Generaciones, ha asegurado que la Comunidad ya "es líder en atención a la dependencia, en educación y los últimos datos económicos, como el Índice de Producción Industrial, son buenos".

En esta línea, ha abogado por avanzar en esos indicadores y por apoyarse en la sociedad y en colectivos juveniles como Nuevas Generaciones para identificar las cuestiones en las que pueda ser necesario percutir más.

"Son ellos los que están en el campo, en las ciudades, trabajando en las empresas y son capaces de identificar los problemas de la sociedad para transmitirlos a los órganos del partido", ha expresado.

Por lo demás, la vicepresidenta ha incidido, ya con las miras puestas en el periodo electoral que se avecina, en la necesidad de que Castilla y León sea "escogida por los jóvenes para desarrollar su proyecto de vida", con apoyo en políticas de vivienda o de conciliación laboral y familiar.

"Mientras otros se dedican al ruido permanente, a la crispación, nosotros ofrecemos futuro, estabilidad. Y para ello queremos oír la voz de los jóvenes con encuentros como el que se está celebrando en Zamora", ha concluido la vicepresidenta.

Por su parte, la presidenta de Nuevas Generaciones en Castilla y León, Andrea Ballesteros, ha concluido que la organización juvenil se encuentra perfilando la estrategia para el periodo electoral próximo, centrada en ser "correa de transmisión" a los jóvenes los mensajes del PP y del presidente Alfonso Fernández Mañueco.