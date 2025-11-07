Blanco ve el empleo como "máxima expresión de autonomía" de personas con discapacidad y reitera el compromiso de Mañueco

La vicepresidenta y consejerda de Familia (C) durante la visita a la sede de Fundación Intrás en Benavente (Zamora). - JCYL

ZAMORA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha defendido que es empleo "es una de las máximas expresiones de independencia, plena autonomía y plena participación" de las personas con discapacidad y ha reiterado el compromiso del presidente "de apostar por las personas, de seguir facilitando el día a día de los mayores, de las personas con discapacidad, poniendo nuevas medidas encima de la mesa".

Así lo ha aseverado Isabel Blanco durante la visita que ha realizado este viernes a las instalaciones de Intras en Benavente (Zamora), donde ha celebrado los buenos resultados de los programas de empleo que impulsa la Junta de Castilla y León.

"Es el compromiso que tenemos en la Junta de Castilla y León, es el compromiso que tiene el presidente Mañueco, el apostar por las personas de esta tierra, por apostar por las personas que lo necesitan", ha afirmado la consejera, .

"El pasado año participaron en estos itinerarios un total de 4.629 personas, de las que 1.432, el 31 por ciento, fueron contratadas", ha afimrado la vicepresidenta, quien ha apuntado que en Zamora lo hicieron 298 y 128 de ellas obtuvieron un empleo.

En lo que respecta al programa de medidas complementarias a los itinerarios de viviendas con asistencia personal, participaron 257 personas en 114 viviendas, según los datos que ha aportado la consejera.

Estos itinerario son uno de los programas de los que la consejera se siente "más orgulllosa" y ha apuntado que cuando se dice " que los servicios sociales de Castilla y León son líderes en atención a las personas, en la atención a las personas dependientes o en atención a las personas con discapacidad", es porque se consgue "dar respuesta" a las diferentes situaciones.

Durante la visita a las instalaciones de Benavente, Isabel Blanco ha puesto en valor varios itinerarios de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad, donde están participando 29 personas.

En esta formación, además de adquirir conocimientos generales como gestión administrativa e informática básica, aprenden tareas relacionadas con la estuchería creativa, el reciclado de madera y el uso de equipos para el diseño y decorado láser.

A esto van ligadas las correspondientes prácticas no laborales y la prospección de empresas, en aras de poder facilitar su inserción en el mercado de trabajo, como asói. También cuentan con un itinerario prelaboral de exclusión social de empleo doméstico, en el que participan 12 personas.

Fundación Intras "es aliado fundamental" de la Consejería, ya que colabora en diferentes servicios y programas y, además, trabaja directamente con este colectivo, con el propósito de que sus miembros sean más independientes y autosuficientes, ha explicado Isabel Blanco.

"Este tipo de itinerarios son clave" y así el pasado año, de 375 personas que participaron en los que imparte Intras, 142, casi el 40 por ciento, obtuvieron un empleo.

También esta Fundación desarrolla las medidas complementarias ligadas al programa, puesto que cuenta con 49 viviendas con asistencia personal para 62 usuarios, como ha indicado la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Por otro lado, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, además, ha reforzado los itinerarios para personas con discapacidad, con el objetivo de que estos cursos formativos orientados a la integración sociolaboral del colectivo vayan un paso más allá.

"La Junta quiere convertirlos en proyectos integrados en los que se acompañe al usuario de manera permanente y no se reduzca a actuaciones aisladas de información y orientación", ha explicado Isabel Blanco.

Además, se facilita que las personas con discapacidad, además de elegir centro de día, hagan lo mismo con los itinerarios, en consonancia con el desarrollo de su propio proyecto de vida de acuerdo con sus preferencias.

"El tercer gran cambio es llegar a aquellas personas que, por no estar atendidas en un centro de día o en ningún recurso de apoyo al empleo, puedan estar fuera del sistema", ha indicado Blanco, quien ha especificado que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades intensifica los apoyos a este colectivo en cuanto a su formación para el empleo y su posterior integración laboral, otorga una mayor capacidad de elección y, además amplía el público objetivo.