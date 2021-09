Blázquez recuerda que la reconciliación "tuvo una etapa señera" pero todavía no ha terminado

VALLADOLID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha recalcado este miércoles en su homilía durante la misa en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo, Patrona de la ciudad, que "la reconciliación" en España "tuvo una etapa señera", pero considera que "no ha terminado", por lo que ha reclamado que "no pare nunca".

Así lo ha señalado Blázquez durante la homilía en la misa que se ha celebrado este miércoles en la Catedral de Valladolid y a la que ha asistido una nutrida representación política así como cofrades de la Virgen San Lorenzo y fieles vallisoletanos.

El expresidente de la Conferencia Episcopal Española, en la parte final de su homilía, ha disertado sobre el concepto de "reconciliación", que también planteó hace unos días el Papa Francisco en una entrevista radiofónica en la que invitaba a España a abrir un proceso de reconciliación con "la propia Historia".

Blázquez, por su parte, ha hablado de la reconciliación en España como un proceso que se inició "generosísimamente" por quienes precedieron en responsabilidades eclesiales, sociales y políticas y que considera que "no ha terminado".

"Que no pare nunca el proceso de reconciliación entre nosotros, que tuvo una etapa señera hace ya bastantes años. No nos cansemos de reconciliarnos", ha enfatizado el expresidente de la CEE, quien ha añadido que la reconciliación "no se agota nunca", sino que surgen "obstáculos nuevos" que requieren iniciativas y generosidad renovadas.

"La paz es la concordia entre las partes disidentes y es momento del trabajo por el bien de todos, por el bien común, por encima de intereses particulares de personas o de grupos", ha reflexionado Blázquez, quien ha planteado poner en conexión a la Virgen con ese "bien común", ya que "la concordia y el bien común están en sintonía".

En su intervención, Blázquez había apuntado previamente que causa "tristeza y desánimo" ver que la sociedad "no está unida como pueblo para afrontar desafíos de inmensa transcendencia", pues entiende que hay excesivas manifestaciones y descalificaciones, "a veces de índole personal" y "la división debilita".

"¿Cómo no vamos a sentir zozobra e intranquilidad cuando las instituciones son desacreditadas y debilitadas?", se ha preguntado el cardenal arzobispo.

Blázquez ha animado a los fieles a invocar a Santa María como "madre de misericordia" ya que todas las personas llevan "muchas heridas en la vida", por lo que ahora Nuestra Señora de San Lorenzo llega en un momento oportuno, antes de arrancar un "curso" en muchas facetas de la vida.

Así se ha expresado el cardenal arzobispo en el altar de la Catedral vallisoletana en el que se ha desarrollado la misa en esta ocasión, sin presencia de la talla de la Patrona debido a que la Cofradía no ha podido celebrar la tradicional procesión para su traslado a causa de las limitaciones por el COVID-19.