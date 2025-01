Bolaños ironiza sobre la cara de los socios europeos de Feijóo cuando diga que sin acusación popular no hay Democracia

VALLADOLID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha ironizado sobre la cara que pondrán los socios europeos del Partido Popular cuando el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirme en Europa que sin acusación popular no hay democracia.

"Me gustaría ver por un agujerito qué cara van a poner los socios europeos del Partido Popular cuando les diga que sin acusación popular no hay democracia en España", ha afirmado en concreto el ministro que ha recordado que en Europa no existe la acusación popular, un mecanismo que, según ha insistido, sólo existe en España y en Andorra. "Es un gran día más europeo del señor Feijóo", ha ironizado.

A preguntas de los periodistas durante una visita a Valladolid, Bolaños no ha ocultado que le "llama la atención" que Núñez Feijóo y el Partido Popular vayan a Europa a decir que el Estado de Derecho y la Democracia están en riesgo porque el PSOE ha propuesto regular la acusación popular en España.