Los bomberos intervienen en un incendio en un edificio abandonado en la avenida del Alcalde Miguel Castaño de León

LEÓN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de León han intervenido en la tarde de este viernes en un incendio que se ha registrado en un edificio abandonado en la avenida del Alcalde Miguel Castaño de León y se ha saldado, en principio, sin heridos.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.27 horas, momento en el que la sala de operaciones del centro de emergencias 112 ha recibido un aviso que alertaba del fuego y solicitaba asistencia.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de León.