Bomberos de León dedican su calendario solidario de 2026 a la asociación Hyper IgM - Los colores de Guzmán

El alcalde de León, José Antonio Diez, con el pequeño Guzmán, sus famimliares e integrantes del cuerpo de Bomberos del municipio. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pequeño Guzmán es el protagonista del calendario solidario de los Bomberos de León para 2026, con el objetivo de colaborar con la asociación Hyper IgM - Los colores de Guzmán, fundada por sus familiares para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad.

Concretamente, el dinero recaudado se destinará a la Fundación síndrome Hyper IgM de Nueva York, la cual tiene una investigación abierta para buscar una alternativa terapéutica, real y definitiva para esta dolencia. Además, servirá para sufragar los desplazamientos de Guzmán y su familia a Barcelona, donde recibe atención en el Hospital Vall d'Hebron.

El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado por los padres del niño, ha dado a conocer este martes los detalles de este calendario que ha salido hoy a la venta a un precio de 10 euros y del que se han editado 300 ejemplares. El acto también ha contado con la presencia del jefe de Bomberos, Omar Álvarez; el concejal de Bomberos, Álvaro Pola; el bombero y autor de las fotografías Luis Canal y la directora de Marketing de Editorial MIC, Benita Espadas.

El síndrome Hyper IgM es una inmunodeficiencia primaria de origen genético que afecta aproximadamente a una persona por cada millón. Actualmente la única opción que se considera curativa es el trasplante de médula ósea, un procedimiento al que muchos pacientes no pueden acceder y que, además, implica riesgos elevados, una alta morbilidad y un proceso clínico largo y complejo.

Esta situación hace especialmente urgente impulsar líneas de investigación que permitan ofrecer tratamientos más seguros y accesibles, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Tras la presentación del calendario los Bomberos de León han exhibido en la plaza de San Marcelo un nuevo vehículo pickup con el que cuenta el cuerpo. Se trata de un automóvil de representación y puesto de mando móvil con alta maniobrabilidad destinado a las intervenciones del servicio cuando se active al Jefe de Guardia.

La zona de carga está configurada para el almacenamiento de material operativo e incorpora un sistema extraíble de puesto de trabajo equipado con emisora y soportes gráficos normalizados mediante pizarras que permiten representar la Situación Táctica, el orden de canales de transmisiones y el control de los medios intervinientes. La adquisición de este nuevo vehículo ha supuesto una cuantía de 81.529 euros.