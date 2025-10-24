Los Bomberos de Salamanca estrenan un nuevo camión nodriza con una capacidad ampliable de hasta 19.800 litros

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este viernes el nuevo camión nodriza del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y de Salvamentos (SPEIS) del Ayuntamiento - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este viernes el nuevo camión nodriza del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y de Salvamentos (SPEIS) del Ayuntamiento, un camión autobomba con capacidad para 7.800 litros, más del doble de capacidad que los vehículos con los que contaban hasta el momento, que puede ser ampliable hasta los 19.800 litros mediante una balsa adicional en la parte superior.

Este nuevo camión se convierte en el sexto vehículo autobomba del SPEIS, que dispone de dos camiones de 3.000 litros de capacidad, dos camiones de 2.500 litros de capacidad, y un camión de 2.000 litros de capacidad.

A ello se le suman, entre otros vehículos de los que dispone este servicio, dos camiones escala, un brazo articulado o dos pick-up, una de ellas recientemente incorporada.

El jefe del Servicio de Bomberos, Damián Ramos, ha explicado que este vehículo asegura el agua que sea necesaria en cualquier intervención o para "un fuego de industrial que necesita mucha agua o si, en una salida, el hidrante no funciona por lo que sea, pues tenemos asegurado el agua, que es el principal elemento que utilizar en caso de incendio".

Además, ha detallado Ramos, el camión tiene su propia bomba, puede funcionar de forma autónoma y puede alimentar a los vehículos de altura que están dotados de unas columnas secas para poder llevar el agua en altura a través de la escala o de los brazos.

Por su parte, el alcalde Carlos García Carbayo ha destacado que al nuevo vehículo se ha destinado una inversión de 356.508 euros, subvencionada al 75 por ciento dentro del proyecto de cooperación transfronteriza 0135_PROCTEPGER_HORIZONTE_27_I_3_E.

Carbayo ha recordado, además, que a finales del año 2023, se invirtieron 1,2 millones cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER-REACT UE), en el marco del Programa Operativo FEDER de Castilla y León.

Finalmente, Carbayo ha recordado que el SPEIS y la Policía Local se mantienen entre los servicios municipales mejor valorados por la ciudadanía, según el último Estudio de Percepción Ciudadana.