Los bomberos sofocan un incendio de madrugada en el sótano de una vivienda de Las Ventas de Albares (León)

Bomberos del Speis han sofocado un incendio en el sótano de una vivienda pareada de Las Ventas de Albares, en el municipio leonés de Torre del Bierzo. - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

LEÓN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) han sofocado durante esta madrugada un incendio localizado en el sótano de una vivienda pareada de Las Ventas de Albares, en el municipio leonés de Torre del Bierzo.

A las 00.01 horas de este jueves el retén de servicio del Speis se ha desplazó con dos vehículos autobomba a la calle Real de Las Ventas de Albares, al ser alertado del fuego en el sótano de la vivienda. A su llegada el incendio afectaba ya a buena parte del sótano, lo que dificultó el acceso al interior debido a las elevadas temperaturas.

Tras un primer ataque y tareas combinadas de extinción y ventilación el personal de bomberos logró acceder para acometer la extinción desde el interior, tareas que se prolongaron hasta las 3.00 horas, según fuentes del Ayuntamiento de Ponferrada.

El sótano de la vivienda ha resultado seriamente afectado, mientras que el resto del domicilio sólo presenta daños por humo, al encontrarse las puertas abiertas.

La propietaria de la vivienda fue atendida por los servicios sanitarios y fue trasladada al Centro de Salud de Bembibre, donde fue dada de alta antes de que finalizaran las tareas de extinción.