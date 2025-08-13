Los Bomberos de Valladolid realizan 23 intervenciones en las últimas horas por caída de ramas por el viento

Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 13 agosto 2025 18:37
@epcastillayleon

   VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Los Bomberos de Valladolid han realizado un total de 23 intervenciones en las últimas horas por caídas de ramas y objetos en la vía pública.

   Las ramas, con hojas y sin lluvia, se vuelven más frágiles y quebradizas, según ha alertado en un mensaje el Servicio Municipal de Extinción y Prevención de Incendios a través de redes sociales.

   Un mensaje en el que también ha recomendado a los ciudadanos de la capital vallisoletana retirar toldos ante la previsión de tormentas en la ciudad.

