Los Bomberos de Valladolid realizan 23 intervenciones en las últimas horas por caída de ramas por el viento

Los Bomberos de Valladolid realizan 23 intervenciones en las últimas horas por caídas de objetos y ramas - BOMBEROS DE VALLADOLID

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Valladolid han realizado un total de 23 intervenciones en las últimas horas por caídas de ramas y objetos en la vía pública.

Las ramas, con hojas y sin lluvia, se vuelven más frágiles y quebradizas, según ha alertado en un mensaje el Servicio Municipal de Extinción y Prevención de Incendios a través de redes sociales.

Un mensaje en el que también ha recomendado a los ciudadanos de la capital vallisoletana retirar toldos ante la previsión de tormentas en la ciudad.