La Bonoloto deja más de 156.000 euros para un acertante de segunda categoría de Aranda de Duero (Burogos)

BURGOS, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto ha dejado 156.992,40 para un acertante de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- en Aranda de Duero (Burgos), según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

En concreto, el billete se ha señaldo en el Despacho Receptor número 18.305, situado en Plaza Mediterráneo.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 4, 26, 38, 31, 49 y 30. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.432.920,00 euros.

De primera categoría --seis aciertos-- existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, situada en Duque De Rivas, 2.