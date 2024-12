La burgalesa Sara Burgos, finalista del IV Premio a Mujer Profesional Autónoma de CaixaBank.

BURGOS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La burgalesa Sara Burgos, fundadora de Mil Encinas, ha sido reconocida como finalista en la cuarta edición del Premio a Mujer Profesional Autónoma de CaixaBank, un certamen que destaca el talento y esfuerzo de las trabajadoras por cuenta propia.

Su proyecto, Mil Encinas, es un centro que ofrece terapias asistidas con animales, un servicio en el que se combina un enfoque educativo innovador con un tratamiento terapéutico integral, según ha informado CaixaBank en un comunicado recogido por Europa Press.

Burgos es maestra en educación especial y licenciada en psicopedagogía, lo que le permite atender las necesidades educativas y terapéuticas de sus pacientes de manera integral y profunda.

Además, está especializada en terapias asistidas con animales y en crianza autoregulada consciente, y es técnico en equitación y juez territorial de doma clásica.

A pesar de no haber ganado el premio nacional, la inclusión de Sara Burgos como finalista "subraya el impacto de su proyecto en el ámbito terapéutico y educativo", y "pone en valor la labor de las mujeres autónomas que están desarrollando iniciativas transformadoras", ha apuntado la entidad.

Por su parte, la navarra Irache Echeverría ha sido seleccionada por su trayectoria profesional como la ganadora en la categoría nacional de la cuarta edición del Premio A Mujer Profesional Autónoma de CaixaBank por su proyecto de explotación agrícola-ganadera centrada en el ganado ovino de leche.

Echeverría, ingeniera agrónoma y doctora en Biotecnología, siempre ha estado ligada a la explotación agrícola y ganadera familiar que inició su padre hace más de 30 años, actividad que ha compaginado con otra como investigadora en el CSIC y profesora de Producción Animal en la Universidad Pública de Navarra.

En virtud de este premio, Irache Echeverría ha obtenido una dotación económica de 6.000 euros para destinar a acciones de formación empresarial y personal y se beneficiará de una campaña de promoción de su marca a través de los canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Además, tendrá acceso a un máster online de IA e Innovación en la escuela de negocios digital Founderz.

El jurado del Premio A Mujer Profesional Autónoma ha estado integrado por directivos y directivas de CaixaBank y expertos independientes, como el director de Negocio CaixaBank, Jaume Masana; la directora general MicroBank, Cristina González; la directora de Cultura y Diversidad de CaixaBank, Clara Boada; el director de Desarrollo de Negocio de AgroBank, Carlos Seara; el director comercial segmento Negocios de CaixaBank, Toni Rodríguez; el presidente de ATA Madrid, Antonio Magraner; el presidente Hostelería de España, Jose Luis Yzuel; la tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, Rita de la Plaza; la cofundadora de Thinknovate, Silvia Sánchez, y la CEO de Saygom, Elena Moreno.

Por otro lado, la ceutí Fatiha Lahasen, por su proyecto Asesoría Sharika; la cacereña María Teresa Corchero, por su proyecto Bombones Valcorchero, y Sonia Almela, por su proyecto Me and Me Cosmetics, han sido otras de las finalistas de la cuarta edición de estos premios.

En ediciones anteriores, las premiadas nacionales han sido Elena Moreno Senosiain, fundadora de Saygom; Milagros Cabral, creadora de Mariquita Trasquilá; y June Arrieta Picabea, fundadora de Zocco Handmade.

Por otra parte, la madrileña Chelo García, con su proyecto Opticlass, y la valenciana Vanessa García Gatzsch, por su proyecto Barana Acció Creativa, han resultado ganadoras del premio especial Founderz, que consiste en un máster online de IA e Innovación en la escuela de negocios digital Founderz.