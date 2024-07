Burgos acelera la redacción de la Agenda Urbana y llama a los burgaleses a participar a través de un cuestionario online

BURGOS, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha acelerado el proceso de redacción de la Agenda Urbana, para poder acceder a la próxima convocatoria de Fonfos FEDER de la Unión Europea, además de que ha sometido a información pública un cuestionario para que los burgaleses se puedan pronunciar al respecto, desde hoy y hasta el 12 de julio, y al que se accede a través de la web del Ayuntamiento .

Así lo ha explicado el concejal de Infraestructuras y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, quien ha apuntado que el Ayuntamiento de la capital burgalesa tiene "mucha prisa" por aprobar la Agenda Urbana de Burgos ya que sin este documento "es imposible concurrir al reparto de fondos europeos vinculados al desarrollo urbano sostenible".

Por ello, desde el Consistorio se está acelerando su elaboración ante la próxima convocatoria de fondos FEDER, que aun no tiene fecha, pero para que cuando llegue, el Ayuntamiento cuente con su Agenda Urbana.

Manso ha explicado que Agenda Urbana Española (AUE), es un documento "estratégico" del Gobierno de España que no tiene carácter normativo, por lo que los municipios "tienen la voluntad o no de adherirse a este documento estratégico", pero quien no se adhiera, no podrá concurrir a los fondos FEDER.

Asimismo, el concejal de Urbanismo ha explicado que el borrador de la Agenda Urbana que se va a colgar en la web de Ayuntamiento, recoge "tres objetivos fundamentales", como son dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de suelo industrial a través del desarrollo de los polígonos.

Otro de los objetivos es "transformar el tejido urbano para garantizar la eficiencia y la correcta explotación de las inversiones ya realizadas en la creación del tejido de la ciudad", ha apuntado Manso, quien ha precisado que esto supone "acometer actuaciones de reforma, transformación y nueva dotación dentro del suelo".

El tercero de los objetivos pasa por mejorar el entorno natural y paisajístico de la ciudad, por lo que el equipo de Gobierno se ha planteado ampliar el cinturón verde, ya que como ha reconocio Manso, ek espacio natural de la ciudad "es un valor intangible pero que los ciudadanos aprecian muchísimo" por lo que el objetivo es amplicar ese cinturón verde.

Por otro lado, Juan Manuel Manso ha apuntado que en el proceso de la Agenda Urbana hay una parte de información pública para conocer las preferencias de los ciudadanos, lo que ha llevado al Consistorio a colgar un cuestionario en la web del Ayuntamiento, que estará activo desde hoy y hasta el 12 de julio, para conocer la opinión de los burgaleses sobre las propuestas planteadas.

La Agenda Urbana se llevará al Consejo de Urbanismo del próximo 16 de julio, aunque un día antes, el lunes 15, la Junta de Portavoces acordará incluir este documento en el Pleno del día 19, por lo que desde el equipo de Gobierno se ha informado al PSOE para acordar su inclusión por vía normal y no por vía de urgencia.