Burgos se convertirá en capital del baloncesto regional el día 16 con un derbi entre San Pablo y Tizona por la copa CyL

BURGOS 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y los directivos del Grupo Ureta Tizona Fernando Andrés y del Recoletas San Pablo Burgos Albano Martínez han presentado este lunes la final de la Copa de Castilla y León de Baloncesto que enfrentará a ambos clubes.

De esta manera, el miércoles, día 16, la ciudad de Burgos vivirá "una cita sin precedentes" con el baloncesto regional gracias a la celebración de la final de la Copa Castilla y León, que enfrentará al San Pablo Burgos y al Grupo Ureta Tizona.

El torneo servirá como una piedra de toque para ambos conjuntos de cara al inicio de sus respectivas competiciones nacionales, además valorar el arraigo y la salud de este deporte en tierras burgalesas.

Durante la presentación oficial del evento, se ha puesto de relieve la importancia de reunir a dos planteles de este nivel en una misma ciudad. Para el San Pablo, el torneo representa una nueva oportunidad de resarcirse tras alcanzar el subcampeonato en la pasada edición.

Por su parte, el Tizona afronta el reto como el anfitrión perfecto y con el aval de haber conquistado el título en 2022 tras doblegar al Zamora en su propio feudo.

Más allá de la rivalidad lógica durante la presentación se ha puesto de manifiesto "el carácter festivo" del encuentro con la participacoón de dos de las aficiones "más fieles y reconocidas" del panorama nacional en un polideportivo que se espera que llene su aforo.

El partido será el miércoles en el feudo de Tizona -Polideportivo de El Plantío- a partir de las 20.30 horas.