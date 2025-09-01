Burgos estrena un Cid orante ante Santa María del artista Óscar Martín

BURGOS 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exterior de la Catedral de Burgos en la plaza de la Llana de afuera, alberga desde este 1 de septiembre la escultura 'El Cid postrado de hinojos", obra del artista burgalés Oscar Martín.

Según ha explicado el propio artista, "relaciona el cantar de Mío Cid con la figura de la Virgen María y el Camino de Santiago", ya que la escultura se encuentra frente al templo, honra a la madre de Dios, en pleno Camino de Santiago, y representa a un héroe a punto de abandonar su ciudad desterrado. Esta estatua, en pequeño tamaño, es la que se otorga a los ganadores de los Premios Ciudad de Burgos desde el año 2011.

El Ayuntamiento de Burgos ha agradecido a Martín la escultura para deleite de los propios burgaleses y de los visitantes y turistas porque se exhibe "en un espacio al aire libre", como ha expresado la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros.

Martín ha apuntado que es "fundamental acercar el arte a las personas", ya sean ciudadanos burgaleses o foráneos y para el artista es "una alegría" ubicar en un lugar tan emblemático una de sus obras más populares.

CARACTERÍSTICAS

La pieza mide 2,30 metros y representa al Cid de rodillas, rezando ante Santa María antes de partir el destierro. Aunque la talla está en una amplia plaza, por su escala, ha indicado Martín, hace que se "reduzca el espacio e invite a tener una intimidad" a través de la obra.

El artista ha subrayado la importancia de la "abertura" discoidal en el troncocono que el espectador se encuentra en primera instancia. A este respecto, ha asegurado que ese troncocono, un hueco dorado, para él "es importante que tanto los viajeros del camino del Cid como los de peregrinos del Camino de Santiago encuentren esa resonancia" con la energía del héroe castellano e invita "a pasar la mano, a tocar," para reforzar la "energía" de la propia ciudad porque además ha afirmado que tocar y sentir hace que esa escultura "sea algo más".

Martín también ha hablado del aspecto "de comunidad y la invitación a mirar a la Catedral" en su ubicación, de frente al templo y la capilla de los Condestables.

El artista ha asegurado que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, no ha podido elegir "un sitio mejor para su escultura", ubicada en el lugar con la vocación de permanencia, aunque puede temporalmente ir a otros lugares en función de que se pida la escultura para alguna exposición temporal.