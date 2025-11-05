Burgos movilizará 45 millones hasta 2027 en políticas de empleo, cohesión social, sostenibilidad e igualdad

Firma del acuerdo de la Mesa de Diálogo Social de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos movilizará 45 millones de euros hasta 2027 para promover políticas de empleo, cohesión social, sostenibilidad e igualdad en el marco del Acuerdo de la Mesa del Diálogo Social.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha suscrito este miércoles junto al presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Nacho San Millán; la secretaria general de UGT, Sara Gil, y la director provisional de la Unión Provincial de CCOO de Burgos, Carmen Álvarez, este acuerdo.

Ayala, quien ha destacado que Burgos es pionera en Castilla y León en este tipo de acuerdos que refleja "el consenso y la voluntad compartida de impulsar el progreso de la ciudad", ha explicado que este acuerdo tiene cuatro ejes.

El primero está centrado en el empleo y contará con 2,5 millones de euros con el objetivo de ofrecer oportunidades tanto a jóvenes como a personas mayores de 55 años, todo ello con una apuesta por la formación, con relieve en el papel de la Formación Profesional (FP) y su conexión directa con las necesidades del tejido industrial burgalés.

"Sin formación no existirán buenos empleos ni buenos salarios", ha aseverado la regidora, quien ha incidido en que el segundo eje aborda la sostenibilidad con la elaboración de un plan de acción de economía circular que incluirá medidas sobre compostaje, recogida selectiva y educación ambiental en los colegios.

En este ámbito, Ayala ha recordado que Burgos ya es un "referente en innovación energética" debido al desarrollo de comunidades energéticas locales.

El tercer pilar se centra en la cohesión social y el acceso a la vivienda, con el objetivo de fomentar el "alquiler asequible" en colaboración con el sector privado. En este sentido, la regidora ha señalado que actualmente hay en marcha o en desarrollo más de 250 viviendas en diferentes zonas de la ciudad, muchas de ellas destinadas a jóvenes.

Por su parte, el presidente de FAE, Nacho San Millán, ha valorado la "buena sintonía" entre las organizaciones empresariales, sindicales y la administración, y ha señalado que el empresariado busca "tranquilidad y estabilidad".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la falta de vivienda asequible y ha avanzado que la patronal planteará propuestas en materia de alquiler para facilitar la atracción de trabajadores, pues el propósito es "evitar la fuga de talento" y atraer a más profesionales a Burgos.

Desde el ámbito sindical, la secretaria general de UGT Burgos, Sara Gil, ha agradecido la implicación de todas las partes y ha subrayado que el acuerdo "busca fomentar las oportunidades tanto de las empresas como de los trabajadores, garantizando su desarrollo personal y laboral".

Asimismo, la directora provisional de CCOO Burgos, Carmen Álvarez, ha destacado la importancia de alcanzar consensos en un contexto económico complejo y ha reclamado movilizar entre 7.000 y 8.000 viviendas vacías en la ciudad, además de promover nuevas construcciones, para facilitar el acceso al alquiler asequible.

También ha puesto en valor la puesta en marcha de una estrategia local de economía circular que contribuya a generar impacto económico, eficiencia energética y sostenibilidad, así como "la mejora de los polígonos industriales y su movilidad" asociada.