Burgos recupera su Milla Urbana, diez años después, con 600 atletas

La concejala de deportes, Carolina Álvarez; la atleta Lidia Campo; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el atleta Dani Arce; y el entrenador y organizador, Benjamín Álvarez Furones. - EUROPA PRESS

BURGOS, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Paseo del Espolón acogerá el día 8 de noviembre la Milla de Burgos, una prueba que se recupera después de diez años sin celebración y que ha presentado la alcaldesas, Cristina Ayala, quien ha valorado la oportunidad de recuperar una prueba de la que la ciudad "fue líder en España" por organización y palmarés.

Ayala ha recordado que es uno de los eventos más importantes del mes de noviembre que reunirá a casi 600 atletas de todas las categorías, al tiempo que ha agradecido al Club Campos de Castilla Universidad de Burgos la "organización" de este evento "que incide en el conjunto de acciones que el Ayuntamiento lleva a cabo en materia deportiva, cultural y de animación"de la ciudad".

Asimismo, la alcaldesa ha explicado que esta prueba nace con el objetivo de "recuperar el pulso" del atletismo popular y competitivo en las calles y "ofrecer un nuevo escaparate" para los deportistas.

La milla de Burgos cierra un espacio que había quedado vacío, como ha precisado la alcaldesa ya que la última vez que se celebró fue ahora hace diez años y en el mismo lugar, el paseo del Espolón.

Así, el recorrido será el del circuito del emblemático paseo del centro de la ciudad, al que los atletas que realicen la prueba deben de dar tres vueltas para completar los 1,6 kilómetros.

La prueba se desarrollará a partir de las 10.45 horas y se extenderá hasta las 13.00 horas, y contará con la participación de una treintena de atletas por categoría.

La Milla de Burgos formará parte del circuito de carreras profesionales, lo que sitúa a la capital burgalesa "en el mapa de las grandes citas deportivas" y la idea es que contribuya a dinamizar tanto la "actividad deportiva como la económica y social", ha aseverado Cristina Ayala.

El organizador de la prueba, Benjamín Álvarez Furones, ha indicado que la prueba contará con 18 categorías, desde los más pequeños Sub 8 ocho hasta la categoría Popular y Master, en masculino y femenino.

Para las categorías a partir de 15 años se correrán los 1.609 metros de la milla; hasta 11 años será de un kilómetro y los menores de esa edad 500 metros; aunque por debaja de 8 años el recorrido será de 300 metros.

Para Benjamín Álvarez es fundamental que se fomenten este tipo de pruebas deportivas, porque suponen "un impulso para los niños y niñas que participan, obre todo, si delante de ellos tienen a deportistas olímpicos o de elite", como el caso de Dani Arce y de Lidia Campo u otros como Jesús Gómez o Celia Antón.