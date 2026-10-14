Burgos tendrá 126,59 millones en inversiones, un 18,59% más, con cerca de 28,72 destinados al Hospital de Aranda

BURGOS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Burgos tiene consignados un total de 126,59 millones de euros en inversiones reales en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, un 18,59 por ciento más respecto a la inversión consignada en las cuentas vigentes, el presupuesto de 2024 que contempló 106,74 millones para esta provincia.

El proyecto de presupuestos, registrado este miércoles en las Cortes, recoge, destina el mayor importe de inversiones en la provincia de Burgos al área de Sanidad y Bienestar Social, con 39,39 millones, la mayor parte, 28,70 millones para las obras en el Hospital de Aranda de Duero. Se da la circunstancia de que el proyecto de presupuestos elaborado para 2026 que no se llegó a aprobar tras ser tumbado en las enmiendas a la totalidad contemplaba 39,5 millones para estas obras.

Destacan en este área 3,15 millones para la Gerencia Territorial de Burgos, 1,5 millones para equipamiento diverso de hospitales y 1,30 millones para la residencia de mayores de Burgos.

El segundo mayor montante de inversión correrá a cargo de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, con 30,06 millones, 9,50 de ellos para abastecimiento de aguas, 5,0 millones para el centro de tratamiento de residuos, 4,07 millones para la urbanización de polígonos industriales y 4,85 millones para promoción de viviendas de alquiler de forma mayoritaria en la capital. Otros 1,82 millones serán para moción de vivienda en venta

Otros 15,18 millones de euros son para inversiones en Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, casi un tercio (4,18 millones) para la variante de Salas de los Infantes CL-117, y Medio Ambiente y Energía 11,97 millones de los que 7,97 millones están destinados a tratamientos selvícolas preventivos de incendios.

El departamento de Educación invertirá 14,04 millones en la provincia de Burgos, casi la mitad (6,48 millones de euros) para la construcción del Aulario IES Diego Siloe-Burgos. También se prevén 2,93 millones para obras de reparación y mejora en centros de infantil y primaria y 2,51 millones para obras de reposición y mejora en centros de secundaria.

Economía y Hacienda invertirá 2,38 millones de euros, cerca de la mitad (1,10 millones) para el Parque Tecnológico de Burgos; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental 3,56 millones; Cultura, Turismo y Deporte 3,45 millones y la Vicepresidencia Segunda, dependiente de la Consejería de la Presidencia, 1,96 millones de forma mayoritaria (820.000 euros) para el convenio Rehabitare con la Diputación burgalesa.

Por último, la Fundación Patrimonio Natural tiene consignados 4,55 millones de euros para inversiones en la provincia burgalesa entre los que destacan 1,67 millones para construcción de infraestructuras de utilidad pública y 950.000 euros para instalación de un sistema de video vigilancia en la lucha contra los incendios forestales.