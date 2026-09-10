Bustinduy apela al consenso para aprobar por unanimidad la reforma de discapacidad y dependencia

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (derecha), en el Palacio del Conde Luna de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha apelado al consenso de todos los grupos políticos para ratificar por unanimidad en el Congreso el proyecto de ley por el que se reforman las leyes de discapacidad y dependencia aprobado ayer en el Senado con el apoyo de PP, PSOE y Junts y la abstención de Vox, PNV, Esquerra Republicana y EH Bildu.

Bustinduy se ha referido a la aprobación del texto en el día de ayer como un hecho "fundamental e importantísimo" en un contexto político nacional e internacional "muy convulso" en el que se multiplican las razones para el "desasosiego, la incertidumbre o el temor". "Creo que es muy importante el mensaje que España manda al mundo también, llevando a cabo la que es la mayor reforma social de esta legislatura y en muchísimo tiempo", ha añadido.

Al respecto, el ministro ha subrayado que nunca antes se había cometido una inversión en protección social como la actual para hacer posible la modernización del sistema de cuidados para hacer posible una transformación profunda de la atención a la dependencia con nuevas prestaciones y derechos, la agilización de trámites burocráticos y, sobre todo, un cambio del modelo.

En este sentido, ha puntualizado que la intención del Ejecutivo central es pasar de un modelo institucionalizado y residencial, centrado en grandes residencias, a otro que haga posible la autonomía personal y facilite que las personas permanezcan en sus domicilios todo el tiempo que lo deseen con las mejores condiciones y calidad de vida posibles: "Ese es el sistema del futuro que estamos construyendo hoy y eso es lo que se va a votar definitivamente en el Congreso de los Diputados la semana que viene", ha apostillado.

Por este motivo, ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos para que antepongan el interés general "por encima de sus legítimas estrategias de parte o sus intereses en el corto plazo" y que el mensaje que salga de la Cámara parlamentaria la próxima semana esté "a la altura del enorme consenso de país" que existe sobre esta materia, un consenso transversal "que no entiende de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo".

"A LA ALTURA" DE LA CIUDADANÍA

"Todos queremos, porque todos sabemos la importancia que va a tener para garantizar nuestro estado del bienestar, la cuestión social a futuro, tener un sistema de cuidados a la altura de lo que demanda la ciudadanía y de lo que requiere una democracia del siglo XXI", ha insistido.

Por ello, ha recalcado que la votación de la reforma de discapacidad y dependencia la próxima semana en el Congreso es algo "verdaderamente importante" y ha confiado en que salga adelante con un respaldo unánime.

Pablo Bustinduy se ha pronunciado de este modo en el Palacio del Conde Luna de León, donde ha presentado la nueva temporada de Viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) junto a la directora general del Imserso, Mayte Sancho y el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz.