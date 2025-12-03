Cabanillas apunta al "desconocimiento" de CSIF sobre Auvasa: "Si no hay vacantes no se pueden convocar plazas"

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha achacado al "desconocimiento" de CSIF, sus críticas sobre el personal de lavacoches y peones en la empresa.

Así, a través de un audio remitido por el Consistorio, Cabanillas ha indicado que el servicio de Lavacoches está "cubierto" --"16 puestos más el encargado"--. "Las convocatorias solamente se aprueban cuando hay vacantes. Aquí no hay vacantes, luego no se pueden hacer convocatorias", ha agregado.

En cuanto a las críticas del sindicato de "dejadez" en la gestión de listas de reserva, el gerente ha reiterado que suponen "otro gran desconocimiento" de CSIF. "Cuando se aprueban las convocatorias nuevas, se derogan las listas existentes y se ponen en marcha unas nuevas como venimos haciendo", ha abundado para sentenciar que la flota "se limpia todos los días".