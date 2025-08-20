Cae un 1,22% la estimación de nacimientos en junio en CyL, por encima de la media donde sube un 0,62%

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Castilla y León ha registrado un descenso del 1,22 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de junio de 2024, cuando se alcanzaron los 1.019 natalicios con un acumulado de 6.164.

Por su parte y según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultadas por Europa Press, el total nacional ha registrado una subida del 0,62 por ciento respecto al mismo momento del pasado ejercicio hasta un total de 26.066 por lo que el descenso de Castilla y León es 1,88 puntos superior.

Estos datos contrastan, además, con los registrados en mayo de 2024 cuando la estimación de nacimientos en Castilla y León aumentó un 1,96 por ciento con un total de 1.055 natalicios entonces y un acumulado de 6.240 en los seis primeros meses del pasado año.