Caen un 38% las exportaciones en agosto pero suben un 2,5% en el acumulado del año

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 2,5 por ciento en los ocho primeros meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024 --en España crecieron un 0,3 por ciento-- y alcanzaron los 13.035,7 millones de euros y las importaciones aumentaron un 1,5 por ciento (+4,3 por ciento en el resto del país) hasta los 10.650,8 millones de euros, según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa recogidos por Europa Press.

De esta forma, la balanza comercial de Castilla y León arrojó un superávit de 2.384,8 millones de euros, frente a los 2.233,0 millones del mismo periodo del año anterior.

Se trata del quinto mejor dato en la evolución del acumulado de las exportaciones hasta agosto del país donde crecieron un 0,3 por ciento.

El aumento entre enero y agosto se debe al sector del automóvil, que creció un 0,7 por ciento hasta los 4.898,0 millones, y cayeron en el sector de semimanufacturas no químicas (-4,5 por ciento hasta los 2.208,1 millones) y en la alimentación, bebidas y tabaco, con un -4,6 por ciento más hasta los 2.095,8 millones.

Por su parte, las importaciones experimentaron el principal aumento en la alimentación, bebidas y tabaco (18,1 por ciento hasta 1.460,4 millones) y en el sector semimanufacturas no químicas (1,2 por ciento hasta 1.098,9 millones) y cayeron en la automoción (-15,5 por ciento hasta 2.288,1 millones).

Estos datos dejan saldo positivo en los tres sectores: automoción (2.609,9 millones), semimanufacturas no químicas (1.109,6 millones) y en alimentación, bebidas y tabaco (635,4 millones).

Sin embargo, las exportaciones cayeron un 38,0 por ciento en agosto, peor evolución del país, hasta los 1.086,5 millones de euros, la peor evolución del país donde bajaron un 9,3 por ciento, y las importaciones crecieron un 3,2 por ciento hasta los 910,6 millones de euros, cuando en España bajaron un 4,0 por ciento.

