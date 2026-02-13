CaixaBank impulsa al sector turístico de CyL con 44 millones de euros en financiación en 2025, un 52% más

Archivo - Cartel de Caixabank. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Hotels & Tourism, la línea de negocio con la que CaixaBank lidera el mercado turístico, alcanzó en 2025 un volumen cercano a los 44 millones de euros en financiación al sector hotelero y de alojamientos turísticos de Castilla y León, lo que supone un crecimiento del 52% respecto al año anterior. En el conjunto de España, alcanzó la cifra de 4.300 millones de euros en crédito concedido al sector, un 8,5% más que en 2024, una cifra que representa el mayor volumen de nueva financiación destinado al sector por parte de la entidad en un solo año.

Con este resultado, Hotels & Tourism afianza una trayectoria de crecimiento sostenido, que ha generado elevados niveles de financiación en los últimos ejercicios, con más de 14.000 millones de financiación entre los ejercicios 2020 y 2024. En 2025, CaixaBank Hotels & Tourism formalizó más de 4.400 operaciones de crédito en todo el territorio nacional, más de 800 por encima de las registradas en 2024, lo que supone un incremento del 22,7%.

En Castilla y León, el número de operaciones creció un 17% interanual. En términos de actividad, Baleares, Cataluña, Madrid, Canarias y Andalucía registraron crecimientos superiores en número de operaciones. Sin embargo, en crecimiento de volumen de financiación, Castilla y León se sitúa entre las comunidades con mejor evolución.

La mayor parte de estos recursos se destinó a proyectos de reforma y modernización de alojamientos turísticos, adquisición de establecimientos, iniciativas orientadas a la innovación y la sostenibilidad, así como al apoyo a la operativa diaria de las empresas mediante soluciones de circulante.

Actualmente, CaixaBank Hotels & Tourism gestiona una cartera de crédito superior a los 10.000 millones de euros -a cierre de 2025- dedicada al sector del alojamiento turístico, y da servicio a más de 13.400 clientes. Esta posición refuerza el liderazgo de la entidad en este ámbito, apoyada por un equipo de más de 40 profesionales especializados en el mercado hotelero y alrededor de 2.300 expertos en asesoramiento empresarial distribuidos en más de 200 centros y oficinas especializadas en empresas y pymes en todo el país.

La entidad reafirma así su voluntad de actuar como socio estratégico del sector, no solo mediante la puesta a disposición de recursos financieros, sino también a través de un acompañamiento constante en la actividad diaria de las empresas y en la evolución de sus grandes líneas de transformación, entre ellas el avance hacia modelos más sostenibles.

En coherencia con esta visión, CaixaBank Hotels & Tourism otorga una atención prioritaria a las iniciativas vinculadas con la sostenibilidad y la innovación. Su apoyo abarca proyectos que incorporan mejoras en la eficiencia energética, la accesibilidad, la gestión responsable del agua y los residuos, así como actuaciones orientadas a impulsar oportunidades laborales para personas en situación vulnerable.

Del mismo modo, la entidad promueve programas de impacto social a disposición de las compañías del sector, entre ellos ReUtilízame -que facilita la donación de excedentes de material hotelero- e Incorpora, destinado a fomentar la integración laboral de colectivos con dificultades de acceso al empleo. Hotels & Tourism mantiene más de 40 convenios con federaciones y asociaciones hoteleras y organiza encuentros periódicos con empresarios de referencia en todo el territorio nacional. Además, la entidad participa en las principales ferias turísticas internacionales -Fitur, WTM e ITB-, en los eventos sectoriales más relevantes de España y es miembro de ONU Turismo, organismo de Naciones Unidas encargado de promover un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.

CaixaBank Research ha anticipado un futuro prometedor para el turismo en España durante 2026, proyectando un crecimiento del 2,5% del PIB para un sector que afronta este ejercicio con bases sólidas y perspectivas favorables tras la normalización de las tasas de crecimiento que siguió al rebote pospandemia. El informe, presentado por el servicio de estudios de CaixaBank este mes de enero, detalla que, en el año 2025, España ha alcanzado cifras récord con 97 millones de llegadas internacionales y un gasto total de 135.000 millones de euros, situándose como la segunda potencia global en términos de turismo internacional, por detrás de Francia en llegadas y de Estados Unidos en gasto.

Estas cifras reflejan una consolidación pospandemia que prepara al sector para un desarrollo sostenido, con un PIB turístico que creció un 2,7% en 2025 y se mantendrá en ese intervalo de ritmo hasta el 2027. El informe de CaixaBank insiste en que la clave de este éxito radica en la diversificación geográfica y la desestacionalización de la demanda.

Tal como se destaca en el análisis, a medida que las temporadas altas se extienden y las áreas rurales captan más atención, el turismo empieza a desmarcarse de los patrones tradicionales que perpetuaban su dependencia de los destinos costeros y las temporadas veraniegas. Este impulso del turismo, que en parte seguirá siendo elevado gracias al nivel de ahorro y el aumento de la renta disponible en los hogares de los principales mercados emisores, dejan unas proyecciones en las que el peso del sector alcanzará el 12,8% del PIB en 2026 y el 12,9% en 2027, respecto al 12,6% de 2019.