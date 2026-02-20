CaixaBank incrementó un 5,5% la financiación a clientes particulares de Castilla y León en 2025

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank cerró 2025 con una cartera de crédito a particulares, tanto de hipotecas como de financiación al consumo, de 5.070,2 millones de euros en Castilla y León, lo que supone un incremento del 5,5 por ciento en comparación con el ejercicio anterior, con 263,8 millones más.

En concreto, la cartera de crédito hipotecario en Castilla y León alcanzó 4.359,5 millones de euros, cifra que representa un incremento del 5,1 por ciento respecto al año anterior. Por su parte, en crédito al consumo, la cartera creció en el año un 8,2 por ciento, hasta situarse en 710,7 millones de euros, señala la entidad a través de un comunicado.

El director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, ha destacado que estos indicadores muestran que el consumo en Castilla y León mantiene "un ritmo sólido", y se prevé que la evolución favorable del mercado laboral y el aumento de la confianza de los consumidores "continúen impulsándolo en los próximos años".

"El compromiso de CaixaBank de permanecer al lado de sus clientes, confiando en ellos y acompañándolos para que puedan llevar a cabo sus proyectos", ha finalizado.