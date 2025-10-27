Caja Rural de Zamora lanza una campaña para apoyar la recuperación de León y Zamora tras los incendios de verano

ZAMORA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora ha puesto en marcha una campaña que tiene como objetivo poner el valor los territorios y sus gentes tras los incendios que el pasado verano afectaron a las provincias leonesa y zamorana y que lleva por lema 'León y Zamora quieren conocerte... y que tú los conozcas'.

El objetivo de la entidad es visibilizar la riqueza humana y natural del territorio, así como impulsar su recuperación social, económica y medioambiental, así como poner en valor el potencial vivo y resiliente de estas dos provincias afectadas por los incendios.

Bajo un mensaje de "esperanza y unión", la entidad lanza una campaña que pone el foco en los valores que definen a estos territorios, "la solidaridad, el esfuerzo y el arraigo" y lo hace con un mensaje en positivo.

"Nuestro compromiso es acompañar a León y Zamora en su reconstrucción y contribuir a que estas provincias sigan siendo ejemplo de esfuerzo, identidad y esperanza", ha señalado Cipriano García Rodríguez, director general de Caja Rural de Zamora.