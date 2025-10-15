El Calecho y Delirios y Tapas, ganadores de la V Ruta de la Morcilla de León

Entrega de premios de la V Ruta de la Morcilla de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Calecho y Delirios y Tapas se han proclamado ganadores de la V Ruta de la Morcilla de León, en la que han participado 14 establecimientos y se han vendido 8.100 tapas de este producto, casi un millar más que en la edición anterior.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, ha entregado los diplomas a los ganadores de esta edición, que en la categoría tradicional ha estado "muy reñida", ya que con tan solo dos puntos de diferencia, se ha vuelto a consagrar El Calecho con su 'Hot dog de San Isidoro' y también ha vuelto a recibir galardón Delirios y Tapas con 'Otro revuelto de morcilla'. Los ganadores han recibido un lote de productos gastronómicos de León.

La concejala ha dado la enhorabuena a los 14 establecimientos participantes por la calidad de sus elaboraciones con un producto tan tradicional como es la morcilla.

En la entrega de premios ha estado acompañada por el presidente de la Asociación Hostelería de León, Óscar García, y por la gerente, Paula Álvarez, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Esta edición ha superado a la anterior con 8.100 tapas y se han completado 431 cartillas entre el 26 de septiembre y el 13 de octubre, periodo en el que se ha celebrado esta ruta coincidiendo con las Fiestas de San Froilán. Algunos de los establecimientos continuarán ofreciendo la tapa de morcilla a un precio de tres euros durante este fin de semana.