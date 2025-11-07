La calle Gamazo de Valladolid volverá a la normalidad en unos días: Ayudas para comercios

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (tercero por la izquierda), durante la visita a la calle Gamazo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La calle Gamazo de Valladolid recuperará la normalidad en los primeros días de la próxima semana, "lunes, martes o miércoles" según ha señalado el alcalde, Jesús Julio Carnero, en una visita a la zona en la que ha anunciado a los negocios que se han visto afectados por los seis meses de obras que contarán con una línea de ayudas para paliar los efectos negativos.

Carnero ha visitado varios comercios de la céntrica vía vallisoletana, donde se han llevado obras de renovación del saneamiento desde principios del pasado mes de junio.

En este recorrido y en declaraciones a los medios de comunicación ha avanzado, por un lado, que la calle recuperará la "normalidad" la próxima semana, cuando la previsión del alcalde es que entre el lunes 10 de noviembre y el miércoles 12, "en función de la climatología" se pueda abrir al tráfico.

Por otra parte, ha anunciado a los comerciantes un paquete de medidas de apoyo económico dirigido a los establecimientos de comercio y servicios ubicados en dicha calle que se han visto directamente afectados durante los "más de seis meses de trabajos de renovación integral" de las redes de abastecimiento y saneamiento de Aquavall.

La intervención, considerada "necesaria" debido al "grave deterioro y antigüedad de las canalizaciones (algunas con más de 100 años)", ha afectado de manera prolongada a la movilidad y visibilidad de los establecimientos, así como a su actividad comercial habitual. Por ello, el Ayuntamiento considera oportuno acompañar la mejora de la infraestructura con medidas de apoyo específicas al comercio de proximidad, clave para la vida y dinamización del centro urbano.

La actuación se ha llevado a cabo en dos fases --julio y agosto de 2024 y entre junio y noviembre de este año-- y ha contemplado la sustitución de las tuberías de abastecimiento en toda la calle Gamazo, renovando redes que habían llegado al final de su vida útil. También se ha llevado a cabo una ampliación y modernización de la red de saneamiento, adaptándola a las necesidades actuales de caudal y seguridad.

La inversión ejecutada ha sido de 100.000 euros en 2024 con la renovación parcial de abastecimiento y rehabilitación de colector; mientras que este año se han destinado 540.000 euros para completar la renovación integral de la red de abastecimiento y saneamiento en todo el tramo.

"La intervención no solo mejora la seguridad de la red, sino que reduce significativamente la probabilidad de averías y cortes futuros, evitando obras repetidas en la zona en los próximos años", han añadido fuentes municipales.

El alcalde ha explicado que han anunciado a los comerciantes que van a poner en marcha a través de Aquavall, y con la colaboración "importante" de la Federación de Comercio y Servicios (Fecosva) y de la Asociación Vallisoletana de Comercio (Avadeco), una ayuda que "de alguna manera mitigue lo que ha sido este tiempo de estos casi seis meses en los cuales ese comercio minorista se ha visto menoscabado, muy deteriorado".

Carnero ha estimado que la ayuda llegará a una quincena de establecimientos de comercio minorista y de servicios personales a pie de calle y se situará en torno a los "300 o 400 euros" mensuales durante un periodo equivalente al que la calle Gamazo ha estado afectada por las obras. Para ello, Aquavall verificará la disminución de actividad y recaudación mediante la documentación aportada por cada establecimiento, para garantizar que la ayuda sea justa y proporcional.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que actualmente los comercios afectados pueden acogerse a bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y a la reducción en la tasa de terrazas, en aquellos negocios que dispongan de ellas.

APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

El alcalde ha añadido también que el Ayuntamiento de la ciudad sufragará este año la iluminación navideña de la calle Gamazo y ha confiado en que pueda participar en el concurso que permite ver cuál es la calle mejor decorada desde el punto de vista navideño.

El Consistorio ha apuntado que actualmente "no hay programadas otras actuaciones de características y duración similares en la ciudad", pero se compromete a estudiar medidas equivalentes si en el futuro se diera una situación comparable.

"El comercio local es clave en la identidad y vitalidad de Valladolid. Su actividad genera empleo, cohesión social y mantiene la vida en las calles. Por ello, el Ayuntamiento tiene claro que no basta con mejorar la infraestructura urbana: es necesario proteger y fortalecer a quienes contribuyen a que la ciudad tenga actividad, relación y presencia comunitaria", han añadido las mismas fuentes.