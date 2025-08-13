El calor activa este jueves los avisos en todas las provincias de CyL, excepto Soria, con máximas de hasta 38ºC - AEMET

MADRID/VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León, excepto Soria, estarán este jueves con avisos activos por calor, con temperaturas máximas de hasta 38ºC en algunos puntos de la Comunidad, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos estarán activos desde las 13.00 hasta las 20.59 horas de este jueves con una probabilidad de entre el 40-70 por ciento.

La Aemet prevé para este jueves cielo poco nuboso con nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado con tormenta, principalmente en zonas de montaña.

Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán ligeros cambios, y máximas en ligero ascenso, localmente moderado. También predominarán los vientos de la componente sur, flojos con algún intervalo de moderados.