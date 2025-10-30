Cámara de Propiedad Urbana CyL cree que la propuesta de Sánchez de vetar la compra de viviendas "agravará más la crisis"

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de la Propiedad Urbana de Castilla y León ha advertido de que a la propuesta anunciada por el presidente del Gobierno para vetar la compra de viviendas a quienes no vayan a residir en ellas "no solo no solucionará los problemas de acceso a la vivienda, sino que profundizará en el desequilibrio del mercado, afectando a propietarios, inquilinos y a la propia economía del alquiler.

Por ello, la Cámara ha manifestado su "rotundo" rechazo a este planteamiento del presidente Pedro Sánchez y ha argumentado que cada nueva medida "intervencionista" está reduciendo "la confianza del propietario y desincentivando la salida de viviendas al mercado del alquiler".

Asimismo, la Cámara de la Propiedad Urbana considera que si hay menos oferta, "los precios suben y todos salen perjudicados", a lo que ha añadido que el mercado de la vivienda necesita "seguridad y estímulos, no más restricciones".

Al respecto, esta entidad ha indicado que las limitaciones impuestas en los últimos años, "como el tope a la actualización de rentas, la declaración de zonas tensionadas o la creciente inseguridad jurídica para los arrendadores" han tenido el efecto contrario al deseado ya que "hay menos propietarios dispuestos a alquilar, menos oferta y alquileres más caros".

"Prohibir o limitar" la compra de viviendas a determinados perfiles "no resolverá el problema estructural de falta de oferta" ya que lo que se conseguirá "es asustar la inversión y paralizar aún más un mercado que ya está tensionado", sostiene la Cámara de la Propiedad Urbana de Castilla y León.