Las Cámaras de Comercio de CyL inician su proceso electoral con la exposición del censo entre mañana y el 12 de enero

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Cámaras de Comercio de Castilla y León inician su proceso electoral con la exposición del censo, que se podrá consultar entre este martes, 23 de diciembre, y el 12 de enero.

La Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León fijará la fecha de celebración de elecciones a través de la resolución de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León, han informado a Europa Press fuentes del Consejo de Cámaras.

El Consejo castellanoleonés ha recordado que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa declaró, a través de la Orden ECM/1382/2025 de 4 de diciembre, abierto el proceso electoral para la renovación íntegra de los plenos de las cámaras. De este modo, el proceso electoral queda abierto con la exposición de los censos electorales.

Conforme a lo establecido en el artículo 13 del Decreto 12/2015, de 12 de febrero, por el que se regula la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el procedimiento para la elección de sus miembros, el plazo para la exposición del censo electoral será quince días después de abierto el proceso electoral.

Así, las 14 cámaras de Comercio, Industria y Servicios de la región expondrán al público su censo electoral durante 20 días naturales, desde mañana y hasta el 12 de enero, ambos inclusive, a través de sus páginas web y/o tablones de anuncios.

Las reclamaciones sobre el censo se podrán realizar, a través del escrito pertinente ante la Secretaría de cada Cámara, desde el momento en que se inicie la exposición del censo hasta el 19 de enero.

El Comité Ejecutivo de cada Cámara deberá resolver las reclamaciones en un plazo de cinco días (hasta el día 26 enero incluido) contados desde el vencimiento del período de presentación de las reclamaciones. Contra las resoluciones del Comité Ejecutivo, se podrá interponer recurso de alzada, ante la Dirección General de Comercio y Consumo, en el plazo de un mes.

Finalmente, corresponderá a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, como Administración Tutelante de las Cámaras, fijar la fecha de celebración de elecciones en las Cámaras de Castilla y León, a través de la resolución de la convocatoria mediante la publicación en el Bocyl, para renovar los plenarios, que nombrarán a sus respectivos presidentes y comités ejecutivos.