'Campajuvas 2025' refuerza su carácter "solidario e inclusivo", contará con música y repartirá 1.000 hamburguesas

La tercera edición de 'Campajuvas 2025' reforzará su carácter "solidario e inclusivo" y contará con la actuación de artistas locales y reconocidos, además de repartir un millar de hamburguesas entre los que acudan a la cita el próximo 19 de diciembre, en horario de 17.30 a 22.000 horas a la Cúpula del Milenio.

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha presentado esta mañana una iniciativa que se consolida "como una cita clave para la juventud vallisoletana, por su carácter festivo, solidario, colaborativo, y ahora también inclusivo", detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Como novedad relevante, la edición de 2025 refuerza su apuesta por la inclusividad, al incorporar "medidas y espacios adaptados para garantizar que todos los jóvenes de Valladolid puedan participar, incluidos aquellos con discapacidad o necesidades específicas de accesibilidad", y a los que asegura así "una experiencia cómoda, segura y plenamente participativa para todas las personas asistentes".

El programa contará con la presencia de artistas de "reconocido prestigio y muy seguidos por el público joven", como Chema Rivas, Enygma DJ y Álvaro Guerra, que amenizarán la tarde "con actuaciones diseñadas para crear un ambiente festivo y cercano". Además, el evento sigue apostando por el "talento de la ciudad", que cuenta con artistas locales como Ani Queen, DJ Chack, Yaiza, Rubo Criado y Sandruxx. Además, el evento estará presentado por Alberto Pulgar y Camino Aranzana.

COMPROMISO SOLIDARIO

'Campajuvas 2025' refuerza también su dimensión social mediante la colaboración un año más con Cruz Roja Juventud, en el marco de la campaña 'El juguete educativo', promoviendo la recogida de juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas, que se destinarán a familias en situación de vulnerabilidad, detalla el comunicado.

Además, todos los asistentes podrán participar en un sorteo solidario con artículos donados por los colaboradores del evento. El Ayuntamiento ha contado con la colaboración desinteresada de numerosas entidades deportivas y culturales de prestigio no sólo en la ciudad, sino en toda España, como el Real Valladolid Club de Fútbol; Real Valladolid de Baloncesto; Club Deportivo Balonmano Aula Cultural, Recoletas Atlético Valladolid; C.R. El Salvador de Valladolid (sección femenina) VRAC (sección masculina); Club de Patinaje en Línea Valladolid y Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid y Federación Española de Rugby.

Durante el desarrollo del evento se repartirán 1.000 hamburguesas con sus correspondientes patatas, que McDonald 's ha cedido de manera gratuita. También la empresa Luzilia regalará a todos los participantes gorros de Navidad. Además, colaboran de manera desinteresada Cruz Roja Juventud, Siloé, Chocolates LaCasa, Coca-Cola, Helios, Combucha, TV8 de Valladolid y Fabulosa FM. La Coordinadora de Peñas se suma a este evento solidario para la juventud de los Vallisoletanos donde reina una fiesta saludable e inclusiva.

"'Campajuvas' aspira a consolidarse como una marca de ciudad y un referente de las festividades navideñas, ofreciendo a la juventud un punto de encuentro donde la diversión se combina con valores de responsabilidad, solidaridad e inclusión. Con esta iniciativa, la Concejalía de Juventud continúa reforzando su compromiso con la promoción de alternativas de ocio saludables, accesibles y con significado social para los jóvenes vallisoletanos", ha añadido.

La entrada al evento será libre y podrá accederse a partir de las 17.30 horas, hasta completar aforo.