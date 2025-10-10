La campaña de cheques al comercio local se consolida como un "rotundo éxito" con 225.000 euros movilizados en Ávila

La teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, acompañada del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de cheques al comercio local puesta en marcha este verano se ha consolidado como un "rotundo éxito" tras haber contado con una financiación total de 225.000 euros, de los cuales 150.000 procedían de fondos propios del Ayuntamiento y 75.000 fueron aportados por la Junta.

Así lo ha trasladado la teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio, Sonsoles Prieto, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández; el secretario de federaciones de CEOE Ávila, Javier Marfull; la secretaria técnica de CEOE Ávila, Susana Bello; y el jefe de Servicio Territorial de Industria, Roberto Barroso.

En su intervención, Prieto ha recordado que la campaña, desarrollada durante los meses de verano junto con la Junta y la colaboración de CEOE Ávila, ha explicado que han participado cerca de 120 establecimientos de la ciudad, lo que ha permitido difundir el valor del comercio local de la ciudad y llegar a la ciudadanía.

Prieto también ha avanzado que las campañas que se desarrollen estas navidades tendrán "el mismo afán, que es el del posicionamiento del comercio local como ese comercio de primera opción de compra, la dinamización de la economía de la ciudad y tener un espacio de referencia de calidad en la prestación del servicio dentro de Ávila".

De esta forma, se trabajará de manera conjunta con otras administraciones y entidades "para seguir por esta senda de concurrir a posibles subvenciones y líneas de financiación" que lance la administración autonómica para 2026. "Queremos que el comercio de nuestra ciudad sea un referente de calidad, de trato y de servicio", ha remarcado.

"EXTRAORDINARIA COORDINACIÓN"

Por su parte, el delegado territorial, José Francisco Hernández, ha destacado la "extraordinaria coordinación" entre la Administración autonómica y el Consistorio de la capital abulense que ha permitido que el municipio haya sido beneficiario de una subvención de 75.000 euros dentro de una línea dirigida a ciudades de más de 50.000 habitantes.

"Son campañas fundamentales para dinamizar el consumo interno y apoyar a quien lo tiene más complicado, el pequeño comercio, que en ocasiones ve con cierta impotencia la amenaza del comercio electrónico o de las grandes franquicias", ha recordado, al tiempo que ha puesto en valor el papel del Servicio Territorial de Industria y Comercio, encabezado por Roberto Barroso.

En la misma línea, ha agradecido la implicación de los empleados públicos municipales y autonómicos ya que gracias a ellos las iniciativas pueden materializarse y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En los mismos términos se ha expresado el secretario de federaciones de CEOE Ávila, Javier Marfull, al calificar la campaña de cheques como "una de las actividades más efectivas para el comercio abulense".

Desde este sector, ha sostenido, se constata "que por cada euro invertido en promoción se revierte entre cuatro y cuatro y medio en la actividad comercial, lo que supone cerca de un millón de euros movidos en la ciudad".

Por último, Marfull ha subrayado que este tipo de actuaciones no solo tienen un impacto económico, sino también social, puesto que favorecen el vínculo entre el consumidor local y el comercio de proximidad, el comercio de calle, el comercio de ciudad.