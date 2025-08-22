La campaña especial de control de velocidad en Valladolid se salda con 1.539 vehículos controlados y 55 denuncias

La campaña especial de control de velocidad en Valladolis se salda con 1.539 vehículos controlados y 55 denuncias - POLICÍA MUNICIPAL

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La campaña especial de vigilancia y control de velocidad que se ha realizado en Valladolid entre el 4 y el 10 de agosto se ha saldado con un total de 1.539 vehículos controlados y 55 denuncias, según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de una campaña promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que la Policía Municipal de la capital vallisoletana ha colaborado en su desarrollo entre los mencionados días y ha estado destinada a la vigilancia y control de la normativa aplicable a los límites de velocidad.