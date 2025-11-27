La campaña 'Esto es mucho más que una camiseta' recauda 4.052 euros a favor de la Asociación de Autismo de Valladolid

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, y el CEO de Solera, Jaime Curiel, entregan a la presidenta de la Asociación de Autismo de Valladolid, Concepción Galván, la recaudación de una campaña solidaria - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña solidaria 'Esto es mucho más que una camiseta', impulsada por Solera con la colaboración del Ayuntamiento, ha recaudado 4.052 euros a favor de la Asociación de Autismo de Valladolid.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, y el CEO de Solera, Jaime Curiel, han hecho entrega a la presidenta de la asociación, Concepción Galván, los 4.052 euros recaudados en el marco de esta campaña solidaria.

Se trata de una iniciativa puesta en marcha el pasado mes de abril, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Tanto Solera como Autismo Valladolid han agradecido al Consistorio de Valladolid y a la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo su apoyo activo en la campaña, así como su predisposición para facilitar sus instalaciones con el fin de dar visibilidad a la iniciativa.

Asimismo, han mostrado su agradecimiento a la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, representada por su concejal, Rodrigo Nieto, quien también ha asistido al acto.

Esta campaña ha nacido con el objetivo de visibilizar el autismo, apoyar a las familias y promover un mensaje de respeto, empatía e inclusión.

Durante los meses en los que la colección de camisetas ha estado disponible, las mismas se han vendido tanto en la tienda online de Solera como en sus establecimientos físicos de Valladolid, contando con una gran acogida por parte del público.