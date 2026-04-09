El Campo Grande de Valladolid expone 93 imágenes de gran formato de los Parques Nacionales de España

1076319.1.260.149.20260409142906 Presentación de la exposición de Parques Nacionales en el Campo Grande de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Paseo del Príncipe del Campo Grande de Valladolid expondrá hasta el próximo 6 de mayo la muestra fotográfica al aire libre 'Parques Nacionales de España', que reúne 92 imágenes de gran formato que fueron finalistas del concurso organizado por Parques Nacionales en 2023, además de una como guiño especial a la ciudad, una instantánea de un pavo real ante la Fuente de la Fama, en el céntrico espacio verde vallisoletano.

La inauguración oficial, celebrada este jueves, ha contado con la participación del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha subrayado la importancia de iniciativas como esta para sensibilizar a la ciudadanía sobre la conservación del patrimonio natural y ha destacado que "con esta iniciativa, Valladolid refuerza" su papel como Ciudad Misión.

Para ello, ha recordado Carnero, la ciudad tiene "un buen sustrato" para poder realizar ese trabajo, como serían "los 126 espacios verdes" que contempla la ciudad de Valladolid y de los cuales "el más emblemático" es el Campo Grande, en el que se puede visitar la muestra. El regidor también ha destacado el "pulmón verde" del Pinar de Antequera.

En este sentido, el director territorial Centro Oeste de ABANCA, Marcos Lamas, destacado la fundación de la entidad quería que Valladolid fuese "una de las primeras ciudades" en acoger la muestra después de haber estado en Madrid y en Ronda (Málaga), entre otros lugares y estaban "empeñados" en que fuera en el Campo Grande.

La muestra está organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Afundación, la Obra Social de ABANCA, con el apoyo del Grupo Tragsa y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid.

La exposición ofrece un recorrido visual por los 16 parques nacionales que conforman la red española, reflejo de la riqueza ecológica, paisajística y cultural del territorio. En ella se pueden ver desde paisajes de alta montaña hasta humedales, ecosistemas volcánicos y espacios marítimo-terrestres, evidenciando la diversidad natural de España.

Todo ello, como ha subrayado el comisario de la muestra José Ramón González, pone en valor "más de un siglo de historia de la Red de Parques Nacionales", que además como ha recordado arrancó con el denominado entonces Parque de la Montaña de Covadonga, que hoy es Picos de Europa y que se encuentra, en parte, asentado en territorio de Castilla y León.

En la presentación se ha destacado que la primera imagen de la muestra refleja la conexión de Valladolid con la naturaliza, con una escena de la Fuente de la Fama con un pavo real en primer plano. Un ave que se ha hecho también presente durante el acto ya que se han oído numerosos graznidos de ejemplares que residen en el parque vallisoletano.

El texto de la fotografía del pavo real expresa el siguiente mensaje: "Estamos en el corazón verde de Valladolid, el Campo Grande, que late en el centro de tu ciudad y nutre de calma y aire limpio nuestro entorno.

Por su parte, el director general en funciones de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, ha destacado el esfuerzo de las administraciones en la gestión de estos espacios naturales, que en el caso de la Junta se puede ver con su participación en el Parque de Picos de Europa.

Arranz ha planteado que quizás los ciudadanos españoles y de la comunidad no son conscientes "de los valores naturales, la riqueza ambiental" de esta tierra, algo que considera que se toma consciencia cuando "gente de otros países vienen aquí por cientos, por miles, a ver esos valores naturales".

INICIATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprovechado para destacar otras iniciativas en materia de zonas verdes que se han puesto en marcha en el actual mandato, como la estrategia 'Caminos de la Biodiversidad', que une zonas verdes y forestales de la capital; o la remodelación del jardín histórico de La Rosaleda, que ha comenzado ya con actuaciones previas.

También han señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, que las 126 zonas verdes de la ciudad suman más de 640 hectáreas dedicadas a la naturaleza, con 20 metros cuadrados por habitante, lo que supera la recomendación de la OMS --entre 10 y 15 metros cuadrados--, con hasta 180.000 árboles en su área urbana y periurbana, de los que casi 50.000 se alzan en los alcorques de sus calles.

El arbolado de la ciudad suma "más de 230 kilómetros" con "una biodiversidad tan rica que supera las 400 especies entre arbustos, herbáceas y árboles". Sólo en el Campo Grande conviven 90 especies vegetales y 30 especies de aves.