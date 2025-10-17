Cantalejo (Segovia) tendrá restricciones de tráfico del 20 al 22 de octubre por obras de "humanización" de su travesía

SEGOVIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en Cantalejo (Segovia) tendrá restricciones durante los días 20, 21 y 22 de octubre para permitir las obras de mejora de la calzada que se desarrollarán dentro del programa de 'Humanización de Travesías' de la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León.

Las obras obligarán a realizar cortes de tráfico, con alternativas en calles secundarias, para ejecutar el fresado y extendido de la capa de rodadura en la travesía urbana principal, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Segovia.

Desde el lunes 20 al miércoles 22 de octubre habrá cortes de carril para fresar y extender la mezcla bituminosa entre los puntos kilométricos 30,5 y 31,5 de la carretera SG-205 y entre los kilómetros 52,030 y 52,5 de la CL-603. Durante los trabajos se señalizarán los desvíos alternativos.

Las obras tienen el mismo concepto de mejora en la seguridad y de disminución de ruidos y molestias para los vecinos que las que se han finalizado ya en Cabezuela, Fuentepelayo y Fuenterrebollo.

En Cantalejo, el proyecto contempla mejorar el firme, instalar bandas de alerta y , radares, y eliminar semáforos en desuso. También se ampliarán aceras y se creará una vía de servicio en la zona industrial.