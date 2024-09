Bonnie Tyler pondrá este domingo el broche de oro a las Fiestas de Salamanca

SALAMANCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación de Ferias y Fiestas organizada por el Ayuntamiento de Salamanca para honrar a Santa María de la Vega finalizará este domingo, 15 de septiembre, con el concierto de la cantante británica Bonnie Tyler en la Plaza Mayor previsto a las 22.00 horas.

El programa festivo de este domingo incluye también el XXXVI Día del Tamborilero, el concierto del grupo salmantino La Duda Ofende, el Mercado Medieval, el musical Chicago y la séptima edición de la Carrera y Marcha contra la violencia de género, según ha detallado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En su concierto Bonnie Tyler interpretará los éxitos más conocidos de su repertorio, como los míticos 'Total Eclipse of the Heart', 'It's' a Heartache', 'Holding out for a Hero', 'Lost in France', 'More than a Lover' o 'Bitterblue', además de temas de su último álbum, 'The best is yet to come'.

El programa festivo de este domingo también incluye el XXXVI Día del Tamborilero organizado en colaboración con la peña folclórica El Tamboril.

Los participantes partirán de la Puerta Zamora a las 11'30 horas y después se concentrarán en la Plaza Mayor. Además se celebra la VII edición de la Carrera y Marcha contra la Violencia de Género que regresará a las calles de la ciudad el 15 de septiembre.

La cita deportiva consta de dos pruebas, una competitiva de 10 kilómetros que está dirigida a todos los corredores mayores de 16 años y forma parte del Calendario Autonómico y el IX Circuito de Carreras de la Diputación de Salamanca, y una carrera participativa y lúdica con un recorrido de 1,5 kilómetros abierta a todas las personas que lo deseen, independientemente de su edad y condición física.

La prueba competitiva saldrá a las 10.00 horas y la salida de la carrera participativa tendrá lugar a las 11.30 horas desde la Plaza Mayor. Dentro del XVIII Festival de Artes de Calle la Feria de los Imposibles mañana se traslada a la Plaza de la Valmuza, en el barrio del Zurguén, y en el Patio Chico está programado Ursitoare, un espectáculo de la compañía Eva Escudier que ahonda en las emociones que son capaces de generar el riesgo de las disciplinas circenses y la interpretación teatral.

Portes acrobáticos, clown, danza aérea, teatro gestual y grandes ilusiones son las herramientas que, apoyadas por la dramaturgia, conforman una historia cercana y emocionante, capaz de conmover a todos los públicos y transmitir valores universales.

La Duda Ofende ofrecerá un concierto en el parque Elio Antonio de Nebrija a las ocho y media de la tarde. Este grupo se forma en la Escuela Municipal de Música de Salamanca y su repertorio está formado por versiones de éxitos de pop y rock desde los años 80 hasta la actualidad, tanto en inglés como en castellano.

La puesta en escena es la de una banda de rock & roll que anima al público a participar cantando estribillos que conoce al ritmo de temas que le gustan. Y mañana finaliza también el Mercado Medieval ubicado en la Vaguada de la Palma y está programada la última función de Chicago, el musical en el CAEM.