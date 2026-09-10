La Caravana de Alimentos de Segovia recalará este sábado en la XVIII Fiesta de la Vendimia de Valtiendas

SEGOVIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Caravana de Alimentos de Segovia recalará este sábado, 12 de septiembre, en la XVIII Fiesta de la Vendimia de Valtiendas, que incluye la tradicional pisada de uvas para obtener el primer mosto de la temporada.

Esta cita se enmarca en un fin de semana en el que la provincia de Segovia cuenta con una amplia oferta de ocio y celebraciones, según ha destacado la Diputación de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los "principales reclamos", esta la XVIII edición de la Fiesta de la Vendimia de Valtiendas, un encuentro que rinde homenaje a la tradición vitivinícola segoviana e invita a "saborear el mejor producto local" en esta ocasión con la presencia de la Caravana de Alimentos de Segovia.

La jornada incluye la tradicional pisada de uvas para obtener el primer mosto de la temporada, catas comentadas por expertos, visitas guiadas a los viñedos locales y degustaciones populares.

Asimismo, este fin de semana visitantes y segovianos pueden ir a divertirse a localidades como Riaza, El Espinar, Fresno de Cantespino, Trescasas, Ciruelos de Coca, Cabezuela y Zarzuela del Pinar, entre otras, que celebran sus festejos patronales.

En El Espinar, este viernes es el concierto de las prefiestas a cargo de Müsai, mientas el sábado será el turno de Respingona Folk, un festival que se complementa con el Baile del Arco frente a la imagen del Santo Cristo del Caloco, que este día es trasladado desde su ermita hasta la Iglesia de San Eutropio, y con la celebradísima 'Respingona más grande del mundo'.

Otra fiesta religiosa que tendrá lugar este sábado en la provincia es la romería de la Virgen de la Aparecida, donde vecinos de Valverde del Majano y pueblos colindantes rinden homenaje a su patrona en su santuario.

La cita combina la misa solemne y la procesión con el baile de jotas al son de los dulzaineros, comidas campestres y actividades de convivencia vecinal que mantienen viva una costumbre con siglos de historia.

En Pedraza continúan las Noches Clásicas en el Castillo este viernes dedicada a Mozart y Beethoven, mientras el sábado el concierto será un homenaje a Vivaldi y Haydn, con un quinteto de cámara.

EL ACUEDUCTO DEL SABER

En el ámbito cultural y académico, este fin de semana marca el arranque formal de una nueva edición de 'El Acueducto del Saber', iniciativa en la que colabora la Diputación de Segovia y que tiene como objetivo acercar conferencias, talleres y debates de diversas disciplinas de la ciencia, la historia, el arte y las tradiciones a diferentes municipios.

Este viernes serán las primeras sesiones de este ciclo. En Santa María la Real de Nieva, el profesor Rafael Ruiz Alonso hablará sobre 'Esgrafiado segoviano. Encajes de cal y arena', en el salón de plenos del Ayuntamiento. Igualmente, en Pinarejos estará la profesora Inmaculada Sánchez Macías, que ofrecerá la conferencia 'Historias que no se pierden. Preservar la memoria de nuestros mayores' en el centro cultural Los Lavaderos.

Fuera de este ciclo, el salón multiusos de Bernuy de Porreros acoge el sábado una disertación sobre el machismo y el feminismo en el lenguaje, a cargo de Juan García Polo, con la presentación de una recopilación de noticias, 'Bernuy de Porreros: Hemeroteca de los años 1857-1923'.

Por otro lado, el ciclo provincial '¿Dónde vas a lavar?' llega el domingo a Garcillán, con el Teatro Elia & Uxía en el Jardín Antiguo Plantillo, donde representarán 'Cuentos y cantos de lavanderas'.

Igualmente, como todos los fines de semana se han organizado rutas por la Sierra de Guadarrama para conocer el entorno natural de la provincia. El sábado tendrá lugar la excursión de Los Arroyos del Mar, y al día siguiente la ruta será por el Chorro de Navafría y los Castillejos.

Por último, el XI Trofeo Provincial de Ajedrez se disputa este domingo en Palazuelos de Eresma.