La Caravana Biometac de la ULE cosecha un "éxito" en su segunda edición tras acercar la ciencia a más de 350 personas

Imagen de uno de los talleres que la Caravana Biometac de la ULE ha llevado a diferentes puntos de la provincia. - ULE

LEÓN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha cerrado "con éxito" la segunda edición del proyecto Caravana Biometac, una iniciativa del Grupo de Innovación Docente BIOMETAC que ha sacado la ciencia de las dependencias académicas para acercarla a más de 350 personas del entorno rural de la provincia leonesa.

A través de talleres participativos, profesorado y estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE han convertido la divulgación científica en una experiencia cercana, creativa y colaborativa.

La Caravana ha recorrido Argovejo, Bembibre, Llamas de la Ribera y Zotes del Páramo, con talleres abiertos y gratuitos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En cada parada el público ha experimentado la ciencia de forma directa, explorando temas tan diversos como la fisiología, la microbiología, la zoología, la botánica, la geología, la ciencia de los alimentos, la ecología del fuego o la antropología forense.

El proyecto se enmarca en la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS), una estrategia educativa que combina la formación académica con la acción social. A través de ella, el estudiantado aprende y, al mismo tiempo, contribuye al bienestar de la comunidad.

En la presente edición han participado más de 70 miembros de la ULE, entre alumnado y profesorado, que han destacan el valor formativo, humano y social de la experiencia.