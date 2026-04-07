Carbayo anuncia movilizaciones por la supresión del tren directo a Barcelona: "Están intentando pisarnos"

SALAMANCA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado movilizaciones de la plataforma 'Por un tren de futuro para Salamanca' tras conocer la supresión de la conexión directa a Barcelona. "Están intentando pisarnos", ha lamentado Carbayo.

"Vamos a convocar la próxima semana a la Plataforma para adoptar una posición común y adoptar las medidas. Entre ellas habrá movilizaciones porque la posición actual del Gobierno de España no es ayudar a Salamanca, sino todo lo contrario", ha añadido el primer edil.

"No tenemos ninguna explicación. Tras la reunión con el secretario de Estado, no ha habido ningún avance. No tienen ni el mínimo interés y siempre vamos a peor", ha lamentado Carbayo sobre las peticiones realizadas por el Ayuntamiento salmantino que se centran en más frecuencias del Alvia Salamanca-Madrid, la integración de Salamanca en el Corredor Atlántico como un eje principal en la conexión de Portugal y España con el resto de Europa, recuperar el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata y la electrificación de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro.

"Sigo dispuesto a seguir enviando cartas al Gobierno para tratar de incomodar", ha añadido Carbayo.

"A través de la Plataforma llevaremos a cabo acciones conjuntas. No queremos actuar por nuestra cuenta, sino de la mano de la sociedad civil y las administraciones porque juntos tenemos más fuerza", ha subrayado.