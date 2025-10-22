Carlos Martínez denuncia el intento del PP de "acallar la discrepancia política" en el Senado

SORIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL y candidato a la Junta, Carlos Martínez, ha denunciado el intento del PP por "acallar las voces y la discrepancia política" en el Pleno que se celebra en el Senado.

El líder socialista ha lamentado que el presidente la Cámara Alta, el 'popular' Pedro Rollán, haya querido impedir que la senadora socialista por Segovia, Lirio Martín, hiciera mención "a la realidad" de lo que ocurre en Castilla y León.

Rollán ha llamado "al orden dos veces" a la senadora (la tercera hubiera supuesto la expulsión) por hablar de "la realidad" de un presidente -en referencia a Alfonso Fernández Mañueco- que, en sus palabras, "no gobierna, presenta unas cuentas ficticias en el fondo e ilegales en la forma con informe de los Servicios Jurídicos de las Cortes" y que "ni su partido" apoya en la Mesa de las Cortes.

"Cuando el PP tiene la mayoría ofrece su verdadera versión, esa versión autoritaria, en la que su opinión es la única que vale, al que no le gusta que le canten las verdades", ha sostenido Martínez, para recordar que el debate se produce en el Senado, que "cámara territorial, donde se tiene que hablar de los territorios."

Por eso, ha denunicado el intento del PP "por silenciar "a realidad de un territorio que tiene que alzar la voz permanente para ser escuchado". "Mientras, el PP pretende que estemos permanentemente callados y sumergidos en esa invisibilidad que hace que no se reaccione ante los problemas de Castilla y León", ha finalizado.