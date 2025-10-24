Carnero abre la posibilidad a ajustar la tasa de basuras en el futuro pero insiste en su retirada: "es un sanchazo"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la presentación de cuatro nuevos vehículos para el Servicio Municipal de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha abierto la posibilidad a que "en el futuro" se pueda "perfilar" la tasa de basuras "en su justa medida" ante algunas quejas que consideran que es excesiva, pero ha insistido en que lo mejor sería su retirada porque "es un sanchazo" impuesto por el Gobierno central.

El primer edil, en el marco de la presentación de cuatro nuevos vehículos para el Servicio Municipal de Limpieza, se ha referido así a la tasa de basuras cuando queda una semana para que finalice el periodo de pago voluntario de la misma, el 31 de octubre.

Carnero ha reconocido que tienen conocimiento de casos en los que la tasa, por "la propia configuración" de la misma, puede tener un coste que a lo mejor es "excesivamente elevado", aunque también ha recordado que se encuentra por debajo de la media del conjunto de los municipios del país, con unos 70 euros.

Aún así, dado que en algunos casos puede resultar excesiva, ha incidido en que se están dando explicaciones a los afectados, sean personas físicas o establecimientos, pero aún así ha aclarado que trabajarán "en un futuro para ir perfilando la tasa en su justa medida", algo de lo que ha asegurado que "no puede nadie dudar" y que harán.

"Iremos trabajando, estamos en el año del establecimiento de la tasa y la mejor noticia sería que Sánchez dispusiera que se elimina la tasa de basura en todos los ayuntamientos y, por tanto, también en el de Valladolid, eso es lo que queremos los vallisoletanos", ha añadido.

En este contexto, Carnero se ha referido también a las críticas del Grupo Municipal Socialista, que critica que se recaude más sin rebajar el IBI para prestar los mismos servicios.

El alcalde, tras aclarar que la tasa va íntegramente al servicio de limpieza y a todo el proceso de recogida y tratamiento de residuos, ha insistido en que están en contra de la tasa, que ha vuelto a calificar de "sanchazo", y ha reprochado a la oposición "de izquierdas" en el Ayuntamiento que vote en contra de la petición de retirar la tasa que se ha reclamado "por activa y por pasiva".

"No quieren que se elimine. Bueno, no se sabe muy bien lo que quiere,. En todo caso, lo que sí le digo es que seguimos pidiéndole al Gobierno de España que lo elimine", ha agregado Jesús Julio Carnero, quien ha aclarado que, mientras no se suprima, se cumple la ley.

Además, ha señalado que la tasa se ha puesto en macha en Valladolid "en el último momento" que permitía la ley, cuando otros lo hubieran hecho en el "primero".